TOTO si nemôže dovoliť hocikto: Takto štýlovo prišiel na reprezentačný zraz Neymar Jr.!

Kmeňový hráč Parížu St. Germain totižto na zraz brazilského národného tímu priletel vlastným vrtuľníkom Airbus H-145, ktorý dokáže zobrať až 11 ľudí. Kúpa takého stroja ho vyšla na vyše 10 miliónov eur, avšak pre technicky zdatného útočníka to pochopiteľne nie je veľká strata. So svojím dopravným prostriedkom pristál štýlovo priamo na ihrisku Granja Comari.

Neymar Jr. arrives at Brazil training in his personalised black Mercedes helicopter worth an estimated $12 million! 🚁😍 pic.twitter.com/C42INCdi2t