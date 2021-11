Hviezdny rozohrávač Warriors Stephen Curry v zámorskej NBA opäť žiaril: V tejto štatistike sa stal historickým lídrom!

Najväčší podiel na tom má Stephen Curry (33), ktorý v noci Chicagu Bulls nielenže nastrieľal rovných 40 bodov, ale dokonca v počte strelených trojok počas kariéry vystriedal na prvom mieste legendárneho Raya Allena (46). Oficiálne tak môžeme skonštatovať, že rodák z Ohia je spoza perimetra najlepším hráčom v histórii basketbalu, a to sa ešte ani zďaleka nechystá skončiť.

Steph Curry has passed Ray Allen for the most three pointers made all-time (including playoffs)



Curry: 3359+

Allen: 3358 pic.twitter.com/1rTcEAAMnP