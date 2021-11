Zaplnený štadión v Dubline tlieskal hviezde Portugalska: Krásne gesto Ronalda!

Jeho tím v kvalifikačnom zápase s domácim Írskom remizoval 0:0 a keďže Srbskom zdolalo v A-skupine Azerbajdžan, má v tabuľke na čele Srbsko a Portugalsko zhodne po 17 bodov. O priamom postupujúcom na MS 2022 tak rozhodne víkendový šláger Portugalsko - Srbsko.

Počas stretnutia v Dubline vybehlo na ihrisko viackrát niekoľko fanúšikov v snahe získať nejakú trofej od Ronalda alebo sa aspoň rýchlo odfotiť. Všetko však vyriešili domáci usporiadatelia, až na prípad malého, uplakaného dievčatka. To vybehlo za Ronaldom po záverečnom hvizde. Usporiadatelia síce dievčatko dobehli, ale Ronaldo gestom ukázal, že je to v poriadku. Plačúcemu dievčatku venoval svoj dres a týmto krásnym gestom si vyslúžil potlesk od zaplnených tribún dublinského Aviva Stadium.

Cristiano Ronaldo gives his shirt to a young emotional fan who invades the pitch at full-time 👏 💚 pic.twitter.com/mvLorZttPP