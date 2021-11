Tréner Štefan Tarkovič po remíze so Slovinskom: Nie je to dobrá vizitka

Slovenskí futbaloví reprezentanti nesplnili v domácom súboji so Slovinskom svoje výsledkové predsavzatie.

Fotogaléria 19 fotiek v galérii

Po štvrtkovej remíze 2:2 v Trnave majú v kvalifikácii MS 2022 na konte už päť nerozhodných výsledkov a o konečnú tretiu priečku v H-skupine budú musieť bojovať aj v nedeľnom záverečnom vystúpení na Malte.

Viackrát spomínaný herný progres z predchádzajúcich dvoch asociačných termínov chceli zverenci Štefana Tarkoviča potvrdiť v novembri už aj plným bodovým ziskom. Dvakrát však museli doťahovať nepriaznivý stav, čo sa im v oboch prípadoch podarilo vďaka premenenej jedenástke Ondreja Dudu a utešenej strele Davida Strelca. Viac než polhodinu hrali v početnej výhode a bod sa im málil - podobne ako po remíze 1:1 v úvodnom vzájomnom stretnutí v Ľubľane.

"Podľa mňa sme nadviazali na výkony z predchádzajúcich zrazov. V každom zápase ideme za víťazstvom, rozhodujú detaily, škoda toho druhého inkasovaného gólu zo štandardnej situácie. Slovinci potrestali našu chybičku, keď sme boli málo koncentrovaní. Myslím si, že z hry sme mali v prvom aj druhom polčase viac. Slovinci nám hrozili kontrami najmä v prvom polčase a škoda, že sme nedokázali vyrovnať už pred prestávkou. Z futbalovej stránky to nebolo zlé, hrali sme o jedného viac, ale aj to je niekedy nevýhoda. Chýbal nám tretí strelený gól," povedal Duda.

Cez prestávku vystriedal Mareka Hamšíka, ktorý mal problémy s lýtkom: "Nikdy nie je ľahké vstúpiť do zápasu, ktorý už je rozbehnutý v tempe. Vždy je to náročnejšie, ako keď je hráč v zápale hry, je potrebné sa čo najskôr adaptovať na tempo a urobiť maximum pre mužstvo."

Druhým žolíkom Tarkoviča sa stal Strelec, ktorý v 71. minúte nahradil Matúša Bera a onedlho rozvlnil sieť: "Dostal som jasné pokyny, že chceme zápas vyhrať. Podarilo sa mi dať gól hneď na začiatku. Myslím si, že som naskočil celkom v pohode. Škoda hlavne druhého inkasovaného gólu, dostali sme ho skoro po ich červenej karte. Keby sme ich troška zavreli a dali my na 2:1, tak zápas s prehľadom zvládneme. Keď Slovinci dostali červenú kartu, stáli vzadu, tam sa potom ťažko niečo tvorí. Hrali sme dobre, určite vieme hrať aj lepšie, ale nebolo to najhoršie."

Slovenského trénera takisto mrzeli predovšetkým zaváhania, ktoré napomohli obom súperovým zásahom. "Keď chcete hrať dominantne a na súperovej polovici ihriska, musí sa do útočnej fázy zapojiť viac hráčov. Pred prvým gólom sme spravili chybu v konštrukcii v strede ihriska, Slovinci išli do rýchleho brejku. Tých situácií bolo v prvom polčase viacero a Šporar to urobil geniálne, bolo to o kvalite finálnej prihrávky a veľmi dobrom nábehu Zajca za chrbát Škriniara. Pred druhým gólom sme boli pozične zle postavení, vznikla veľká medzera medzi dvoma líniami. Neskoro sme zareagovali na rohový kop a nedostali sme sa do hlavičkového súboja," povedal Tarkovič, podľa ktorého sa remíza po takomto priebehu rovná prehre:

"Aj mňa osobne to mrzí. Keď chce mužstvo napredovať, musí takéto zápasy zvládať aj víťazne. Dali sme dva góly, v útočnej fáze sme svoje splnili, ale urobili sme vzadu dve hlúpe chyby, preto sme nezískali tri body. V prvom rade sme to nezvládli v situáciách, ktoré pre nás neboli komplikované. My sa na gól strašne nadrieme a strašne ľahko inkasujeme. Z desiatich gólov sme dostali štyri po štandardných situáciách, čo je relatívne dosť na môj vkus."

Slováci si v bojoch o svetový šampionát pripísali iba dve víťazstvá, v domácom prostredí zdolali Rusko a Cyprus. "Nie je to dobrá vizitka. V zápasoch, ktoré sme nezvládli víťazne, nám k víťazstvu veľa nechýbalo. Ide o to, či výkon spĺňa, alebo nespĺňa parametre. Potrebujete veľmi dobrú finálnu fázu a presadzovať sa v nej. Keď to porovnám s formou, akú malo mužstvo, keď som pred rokom prišiel, vidím jednoznačný posun vo výkonnosti. Musíme byť efektívnejší v zakončení, čo sa nám nedarí, preto nezískavame tri body," dodal Tarkovič. Jeho zverenci si môžu bilanciu zlepšiť ešte v nedeľu o 15.00 h na maltskej pôde v Ta´ Qali, pred posledným vystúpením majú na tretej priečke rovnaký počet 11 bodov ako Slovinci na štvrtom mieste a o gól priaznivejšie skóre (11:10 - 11:11).

Tabuľka H-skupiny:

1. Rusko 9 7 1 1 19:5 22

2. Chorvátsko 9 6 2 1 20:4 20

3. SLOVENSKO 9 2 5 2 11:10 10

4. Slovinsko 9 3 2 4 11:11 10

5. Malta 9 1 2 6 9:24 5

6. Cyprus 9 1 2 6 3:19 5