Tatar o svojom prvom góle sezóny: Nebol najkrajší, ale konečne mi to padlo

Konečne! Slovenský hokejista Tomáš Tatar (30) si vydýchol. Po dlhých týždňoch si totiž otvoril gólový účet v prebiehajúcej sezóne NHL.

V noci na piatok pomohol jedným presným zásahom k víťazstvu New Jersey 4:0 nad New Yorkom Islanders, za ktorý nastúpil jeho krajan Zdeno Chára. Tatara, ktorý sa v 12. zápase sezóny dočkal premiérového gólu v drese Devils, vyhlásili za druhú hviezdu stretnutia.

Útočník, ktorý prišiel do New Jersey pred sezónou po trojročnom pôsobení v Montreale, zvýšil na konci druhej tretiny na 2:0 pre Devils, keď v presilovke nohou vo výskoku tečoval strelu Dougieho Hamiltona od modrej čiary. Dosiahol tak svoj piaty kanadský bod (1+4) v tomto ročníku. V zápase vyslal počas 13:47 minút až sedem striel, odsedel si aj dve trestné minúty.

"Nebol to najkrajší gól, ale konečne mi to tam padlo," tešil sa Tatar po svojom premiérovom zásahu v drese New Jersey. "Samozrejme, cítil som už určitý tlak, keďže som dlhšie neskóroval. Príliš som si ho však nepripúšťal, pretože šance som mal už aj predtým a bolo otázkou času, kedy to zlomím. Jednoducho som sa snažil zlepšovať každý zápas a 'makať' na sebe."

Za prvú hviezdu stretnutia vyhlásili domáceho brankára MacKenzieho Blackwooda, ktorý zneškodnil všetkých 42 striel súpera a vychytal svoje prvé čisté konto v sezóne a siedme v profiligovej kariére. "Bol jednoducho skvelý. Postaral sa o niekoľko extra zákrokov v rozhodujúcich momentoch, ktoré nás podržali v náskoku. Dodal nám veľa sebavedomia," pochválil Tatar brankára svojho tímu v rozhovore pre zámorské médiá.