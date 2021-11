Štefan Tarkovič po zápase so Slovinskom: Za dve hlúpe chyby sme kruto pykali

Slovenská futbalová reprezentácia remizovala vo štvrtkovom domácom zápase H-skupiny kvalifikácie MS 2022 so Slovinskom 2:2. V priamom súboji o tretie miesto v tabuľke ho uhájila o skóre.

Zverenci tréner Štefana Tarkoviča si body v prebiehajúcej kvalifikácii delili už piatykrát. Síce sme boli strelecky aktívnejší ako náš súper, avšak vyše tridsaťminútovú početnú výhodu o jedného hráča naši futbalisti nedokázali pretaviť do zdarnejšie konca. Slovinci si tak z Trnavy odvážajú cennú remízu a o tom, kto obsadí konečnú tretiu priečku v H-skupine európskej kvalifikácie na MS 2022 sa rozhodne až v záverečnom kole. Takto na štvrtkový duel reagovali jeho aktéri.

Štefan Tarkovič, tréner SR: „Je mi ľúto, že sme to zase nezvládli výsledkovo. Spravili sme dve hlúpe chyby, za tie sme kruto pykali. V prechodovej fáze a vo vedení útoku sme ukázali veľkú kvalitu, no v šestnástke sa nevieme presadzovať. Po vylúčení hráča Slovinska bolo do kvalitnej defenzívy ťažké niečo vymyslieť, v závere nám chýbalo povestné šťastie."

„Futbal je o chybách, mužstvo sa na gól strašne narobí a my naopak ľahko inkasujeme. V závere sme už hrali vabank, ale v podstate to nepomohlo. Výkon bol opäť na úrovni, dúfam, že na Malte konečne zlomíme smolu v koncovke a že ukončíme kvalifikáciu víťazstvom."

Matjaž Kek, tréner Slovinska: „S bodom sme spokojní, hoci sme hrali na výhru. V niektorých fázach hry sme boli dobrí, v iných nie. V prvom aj druhom polčase sme mali situácie, z ktorých sme mohli udrieť. Vylúčenie potom zmenilo priebeh. Vynaložili sme veľa energie, jedno oko sa smeje, druhé plače. Teraz nás čaká Cyprus, verím, že to zvládneme."

Marek Hamšík, stredopoliar SR: „V 1. minúte som pocítil stvrdnutie lýtka a s tým som sa trápil celý prvý polčas. Mal som na to nervy, radšej som išiel dole, aby som neriskoval. Zajtra pôjdem na kontrolu, aby som vedel, na čom som. Škoda našich šancí, Oblak vytiahol dva skvelé zákroky, naša efektivita bola opäť slabšia. Na Malte to pre nás musia byť povinné tri body, Chorváti tam vyhrali vysokým rozdielom, o to by sme sa mali pokúsiť."

Ondrej Duda, autor gólu SR: „Gól ma samozrejme teší, škoda, že sme nevyhrali. Viac by som sa tešil, keby sme vyhrali. Hrali sme o jedného viac, bola to výhoda, pre nich nebolo ľahké brániť v desiatich. Pre nás bolo ťažké presadiť sa, aj na konci sme mali nejaké náznaky, škoda, že to nepadlo."

David Strelec, autor gólu SR: „Myslím si, že som to trafil výborne. Gól určite chutí dobre, ale nie je to tip-top, pretože sme nevyhrali. Takéto zápasy by sme mali vyhrávať. Tréner ma tam poslal, aby som dal gól a aby sme vyhrali, čo sa nám žiaľ nepodarilo. Pre mňa sú to cenné skúsenosti aj do ligovej súťaže, snažím sa využiť každú príležitosť."

Matúš Bero, stredopoliar SR: „Užil som si to, dal som do toho všetko. Trošku ma mrzí výsledok, som však so sebou spokojný. Ako zápas plynul, cítil som sa lepšie a lepšie. Konečne som sa aj v zápase cítil uvoľnenejšie. Na Malte bude kvalita na našej strane, nebude to jednoduché, ale dáme do toho všetko, aby sme sa s kvalifikáciou rozlúčili víťazne."