Naša reprezentácia proti oslabeným Slovincom len remizovala, bod nám zachránil Strelec

Slovenská futbalová reprezentácia remizovala vo štvrtkovom domácom zápase H-skupiny kvalifikácie MS 2022 so Slovinskom 2:2. V priamom súboji o tretie miesto v tabuľke ho uhájila o skóre. Zverenci trénera Štefana Tarkoviča sa s bojom o mundial v Katare rozlúčia nedeľným duelom na Malte.

Na Štadióne Antona Malatinského v Trnave otvoril skóre v 18. minúte hlavou Miha Zajc po peknej akcii Andraža Šporara. Slováci vyrovnali v druhom polčase z penalty vďaka Ondrejovi Dudovi, keď po druhej žltej karte musel ísť predčasne z ihriska Miha Blažič. Hostia sa ale vzápätí opäť ujali vedenia po hlavičke Mihu Mevlju, v 74. minúte domáci opäť vyrovnali vďaka Dávidovi Strelcovi.

V ôsmom vzájomnom zápase sa zrodila štvrtá remíza, Slováci nad Slovincami zatiaľ vyhrali len raz.



Kvalifikácia MS 2022, 9. kolo:

H-skupina

Slovensko - Slovinsko 2:2 (0:1)

Góly: 58. Duda (z 11 m), 74. Strelec - 18. Zajc, 62. Mevlja, ŽK: Almási, Pekarík - Blažič, Stojanovič, ČK: 57. Blažič (Slov.) po 2. ŽK. Rozhodovali: Gestranius - Aravirta, Alakare (všetci Fín.), 2726 divákov.

Slovensko: Rodák - Pekarík (88. Boženík), Šatka, Škriniar, Holúbek - Lobotka - Mak (71. Suslov), Bero (71. Strelec), Hamšík (46. Duda), Haraslín (65. Jirka) - Almási

Slovinsko: Oblak - Stojanovič, Blažič, Mevlja, Balkovec - Lovrič, Štulac, Zajc (71. Vrhovec) - Iličič (85. Rogelj), Šporar, Verbič (59. Karničnik)

Po úvodných „oťukávacích" minútach to prvý strelecky skúsil Bero, Oblak však s jeho pokusom nemal veľa práce. Hralo sa najmä medzi šestnástkami, obe mužstvá sa snažili o postupnú kombináciu, ich snahy ale marili časté nepresnosti. Po jednej z nich Hamšík v strede poľa stratil loptu a rýchly brejk hostia výborne zrealizovali. Šporar si umne nabehol do voľného priestoru a skvelou prihrávkou našiel v šestnástke Zajca. Ten jemnou hlavičkou do protipohybu Rodáka otvoril skóre.

Slovinci sa upokojili a skúšali to v okolí domácej šestnástky na narážačky na jeden dotyk, sem tam im to vyšlo. V 27. minúte po individuálnej akcii Maka prenikal Haraslín, na šestnástkovej čiare ho za žltú kartu fauloval Blažič. Fínsky rozhodca najprv nariadil penaltu, ale po zásahu VAR z toho bol len priamy kop. Domáci pritlačili súpera až v závere. V 35. minúte prenikol Bero, jeho spätnú prihrávku ale neprečítal Hamšík. Kapitán Slovákov mohol vyrovnať v 43. minúte, po akcii Maka mu dal do druhej vlny Almási, ale jeho bombu z prvej skvele vyrazil Oblak na roh. V nadstavenom čase potom po ďalšom závare v šestnástke hostí strelu Haraslína Oblak vytesnil na brvno.

Slováci nastúpili do druhého polčasu bez Hamšíka, ktorého vystriedal Duda. V 52. minúte po rohu mohol hlavou vyrovnať Škriniar, ale tesne minul. V 55. minúte po sérii zblokovaných domácich striel rozhodca najprv odpískal ofsajd, potom sa však dostal do akcie VAR, ktorý odhalil ruku slovinského hráča a rezultoval v červenú kartu pre Blažiča a premenenú penaltu Dudu - 1:1. Slovenská radosť z vyrovnania ale netrvala dlho a hostia opäť viedli v 62. minúte. Po rohu Iličiča sa presadil hlavou vo výskoku Mevlja.

Slováci prikovali súpera k jeho šestnástke, tí zasa čakali na šance z brejkov. V 71. minúte prišli za Maka a Bera Suslov a Strelec. Práve Strelec už po troch minútach na ploche vyrovnal, keď z prvej nekompromisne upratal loptu k ľavej žrdi po tom, ako ju k nemu odvrátila obrana hostí. Tlak domácich pokračoval, striedajúci Jirka pálil vysoko nad. Slovinci stále odolávali, Oblak zlikvidoval Dudovu strelu po zemi. Skóre sa už nezmenilo ani v päťminútovom nadstavenom čase.