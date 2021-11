Gríger verí, že nám toto víťazstvo dodá sebavedomie do ďalších zápasov, Pardavý nechce preceňovať výsledok

Slovenská hokejová reprezentácia dnes podvečer až prekvapivo vysoko zdolala švajčiarsky výber, a to pomerom 7:1. Síce prvé dve tretiny naznačovali dramatickú koncovku duelu, no v záverečnom dejstve sme piatimi presnými zásahmi „rozobrali" Helvétov a fantasticky spôsobom sme vkročili do Nemeckého pohára.

Do súboja sme pri tom išli vo veľmi oklieštenej zostave, pretože len pár hodín pred úvodným vhadzovaním boli dvaja naši reprezentanti pozitívne testovaní a ich spolubývajúci museli zostať v karanténe. Tréner Craig Ramsay (70) tak musel točiť len tri formácie a jednou z hlavných hviezd zápasu bol Dávid Gríger (26), ktorý pôvodne zaznamenal hetrik, no o záverečný gól ho štatisti po zápase obrali.

„Je to super, verím, že nám to vleje takú energiu a sebadôveru do ďalších zápasov, čo nás čakajú. Pred zápasom to bolo hektické a ešte hodinu a trištvrte pred ním sme nevedeli, či vôbec budeme hrať. Ale všetci sme profesionáli a pristúpili sme k tomu veľmi zodpovedne. Super, že sme to zvládli aj za chlapcov, ktorí nemohli nastúpiť. Hrali sme na tri formácie, bolo to náročné, Švajčiari celý zápas veľmi dobre korčuľovali. Po prvej tretine to bolo lepšie, boli sme v tempe a snažili sme sa hrať jednoducho a nedávať im šance po našich chybách. Super, že sme to takto zvládli, tešíme sa," skonštatoval 26-ročný útočník českého Liberca.

Emócie naopak mierne krotil asistent hlavného kormidelníka Ján Pardavý (50). „V kontexte toho čo sa stalo je to veľmi dobrý výsledok, no netreba ho preceňovať, dali sme dva góly do prázdnej bránky. Celkovo to bol veľmi ťažký zápas. Mali sme dobrý začiatok, no od nejakej polovice prvej tretiny sme boli pod tlakom a v presilovkách i hre 5 na 5 sme sa nedokázali vyrovnať s forčekingom Švajčiarov. Boli všade a my sme strácali dosť ľahkých pukov v našom pásme.

„V druhej tretine nám pomohli presilové hry, ktoré sme síce nehrali dobre, ale boli sme viac na puku a v útočnom pásme. V tretej tretine sme boli určite lepší, mali sme dobrý pohyb a boli sme silní v práci s hokejkou. Získali sme veľmi veľa pukov. S Rusmi to bude niečo podobné, vždy sem donesú mladý tím, nie je to inak ani teraz. Sú veľmi šikovní, korčuliarski dobre pripravení."

Cenu za najlepšieho slovenského hráča stretnutia si odniesol talentovaný debutant Filip Mešár (17), ktorému dnes zápas náramne chutil. „Veľmi som si to užil. Hral som v prvej útočnej formácii aj presilovky a mal som okolo seba výborných hráčov, ktorí ma celý zápas podporovali. Celý tím sme bojovali a išli sme si za cieľom vyhrať. Som hrdý na každého, ukázali sme, že sme výborný tím. Som rád, že som takto ukončil môj prvý zápas v A-tíme. Som rád za asistenciu pri góle Miša Krištofa, ale musím byť razantnejší a presnejší v zakončeniach, lebo aj dnes som mal dosť striel."

Až štyri kanadské body (1+3) si na svoje konto pripísal center prvej formácie Michal Krištof (28). „Na to, čo sa udialo dnes poobede, to dopadlo výborne. Nie každý deň vyhráme nad Švajčiarmi o šesť gólov. Musíme pochopiť, prečo sme vyhrali. Hrali sme zodpovedne, spolu ako tím a keď budeme hrať takto, nemáme sa čoho báť a môžeme vyhrať so všetkými. V prvej tretine bolo náročné si zvyknúť na hru na tri formácie, dôležité bolo, aby sme nemali dlhé striedania. Cez druhú a tretiu tretinu to už bolo fajn," uzatvára zápasové hodnotenia.