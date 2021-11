V otváracom zápase Nemeckého pohára sme deklasovali Švajčiarov, Gríger s prvým hetrikom v národnom drese

Vstup do prvého reprezentačného turnaja v sezóne 2021/2022 nám vyšiel fantasticky. Napriek užšej rotácii sme po konsolidovanom výkone dokázali zdolať Helvétov v pomere 7:1, pričom až trikrát sa presadil útočník Dávid Gríger.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho pritom nastúpili v oklieštenej zostave len s tromi útokmi, keďže tesne pred duelom sa v tíme objavil koronavírus. Pozitívne testy mali Filip Krivošík aj Jozef Baláž, okrem nich vo štvrtok nenastúpili ani ich spolubývajúci Michal Ivan a Samuel Buček, ktorí zostali v karanténe. Slováci napriek tomu predviedli kvalitný výkon a nakoniec súpera deklasovali.

Na turnaji v Krefelde sa stretnú ešte v sobotu s Olympijským výberom Ruska (18.00 h) a v nedeľu s domácim Nemeckom (14.30 h). Podujatie je prvým z dvoch prípravných pred februárovými zimnými olympijskými hrami v Pekingu.

Slovensko - Švajčiarsko 7:1 (1:1, 1:0, 5:0)

Góly: 3. Gríger (Krištof, Holešinský), 30. Gríger (Šiška), 46. Krištof (Takáč, Mešár), 58. Holešinský (Regenda), 59. Gríger, 59. Takáč (Krištof), 60. Hrehorčák (Gríger, Mudrák) – 13. Corvi (Moser). Rozhodovali: Ansons (Lot.), Schrader (Nem.) - Hancock (USA), Merten (Nem.), vylúčení: 2:5 na 2 min, navyše: Thürkauf 5+DKZ za úder do hlavy a krku, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0.

SR: Tomek – Čerešňák, Kňažko, Gachulinec, Rosandič, Vitaloš, Koch, Mudrák – Mešár, Krištof, Takáč – Holešinský, Roman, Regenda – Hrehorčák, Šiška, Gríger

Švajčiarsko: Wüthrich - Alatalo, Untersander, Müller, Weber, Riva, Schlumpf, Frick, Karrer - Andrighetto, Corvi, Moser - Vermin, Ambühl, Martschini - Pestoni, Thürkauf, Fazzini - Bertaggia, Schmid, Moy - Eggenberger



Slováci sa museli brániť presile už v prvej minúte, keď zbytočne fauloval Krištof. Nepríjemnú situáciu zvládli a hneď po oslabení sa ujali vedenia. Krištof potiahol puk po ľavej strane, prihral pred bránku Holešisnkému, ktorému sa nepodarilo dostať ho za Wüthricha, no pred bránkoviskom bol dôrazný Gríger a otvoril skóre - 1:0. Zápas pokračoval v dobrom tempe, hra sa prelievala zo strany na stranu a oba tímy si vytvorili zopár šancí.

V 10. minúte mohol zvýšiť na 2:0 Takáč, ale nepresadil sa z dorážky a o dve minúty ani bekhendom. Švajčiari mohli otočiť v priebehu necelých dvoch minút, no využili len jednu z dvoch veľkých chýb súpera. V 13. minúte stratil Kňažko puk vo vlastnom pásme, Corvi išiel sám proti Tomekovi a kľučkou ho prekonal pomedzi betóny - 1:1. O minútu neskôr sa dostali do prečíslenia 2 na 1, ale Martschini po peknej kombinácii s Ambühlom netrafil puk. Slováci si v závere zahrali presilovku, no nič z nej nevyťažili.

V úvode druhého dejstva fauloval Thürkauf Holešinského a i keď zákrok nevyzeral veľmi nebezpečne, švajčiarsky center trafil hlavu súpera a rozhodca ho po vzhliadnutí videa poslal predčasne do šatne. Slovensko tak dostalo skvelú možnosť zveľadiť náskok, ale počas päťminútovej presilovky toho vymyslelo pramálo. Okrem Hrehorčákovej strely nemal Wüthrich za celý čas žiadnu prácu. V ofenzíve im to lepšie v rovnovážnom stave, čo sa potvrdilo v polovici zápasu, keď sa opäť ujali vedenia.

Po dobrom napádaní Hrehorčáka opäť predviedol dôraz pred bránkou Gríger a svojím druhým gólom v stretnutí upravil na 2:1. Ramsayho zverenci držali v druhej tretine taktovku hry vo svojich rukách a boli oveľa nebezpečnejší. Od 37. minúty hrali ďalšiu presilovku a Grígerovi chýbalo len málo, aby zavŕšil hetrik. V poslednej minúte tretiny sa predviedol peknou individuálnou akciou nováčik v tíme Mešár, kľučkou sa zbavil dvoch obrancov, ale zoči-voči Wüthrichovi prestrelil.

Švajčiari mohli znížiť v 42. minúte, keď sa znovu dostali do prečíslenia dvoch na jedného, ale Ambühl minul Tomekovu bránku. Potom si zahrali krátko presilovku, ktorá sa skončila po faule švajčiarskeho kapitána, a 5 proti 4 si zahrali Slováci. Tentokrát sa im už podarilo využiť početnú výhodu, keď sa presadil Krištof.

Slováci si v ďalšom priebehu strážili náskok, hrali spoľahlivo v defenzíve a súpera nepúšťali do výraznejšieho tlaku. Švajčiari na záverečné tri minúty odvolali brankára, čo však využil Holešinský a hetrikový Gríger, ktorí pridal dva góly do prázdnej bránky. Po nich skóroval pri svojej premiére v A-tíme aj Takáč a na 7:1 upravil v presilovke Hrehorčák.