Trojnásobný víťaz NHL Marián Hossa odletel do Toronta, kde sa dočká veľkej pocty: Návrat do Siene slávy po 29 rokoch!

Zaslúžená odmena a pocta! Trojnásobný víťaz NHL Marián Hossa (42) odletel s rodinou a kamarátmi do Toronta, kde sa 15. novembra uskutoční slávnostné uvedenie nových členov do hokejovej Siene slávy NHL. Hossa bude iba tretím slovenským hráčom v histórii, ktorý vstúpi do tejto slávnej spoločnosti. Denníku Nový Čas prezradil, že v roku 1992 bol v Toronte na výlete ako chlapec, teraz sa vracia na miesto činu ako legenda!

Odchovanca trenčianskeho hokeja Mariána Hossu mali uviesť do Siene slávy NHL už vlani, ale kvôli pandémii sa ceremoniál preložil. „Rok sme si na túto udalosť museli počkať a teraz si to chcem so svojou rodinou a pár kamarátmi užiť. Veľmi sa teším na najbližšie dni v Toronte, kde nás čaká zaujímavý program,“ povedal pre Nový Čas pred včerajším odletom do Kanady Hossa. Skvelý útočník stihol počas svojej úspešnej kariéry trikrát vyhrať Stanleyho pohár s Chicagom v rokoch 2010, 2013 a 2015. Tieto skvelé úspechy mu otvorili dvere po Stanovi Mikitovi a Petrovi Šťastnom do elitnej spoločnosti. „Vnímam to ako veľkú poctu vstúpiť do Siene slávy.“

Návrat na miesto činu

Zaujímavosťou je, že Marián ako 13-ročný chlapec bol s hokejovým výberom v Toronte a zavítal vtedy do Siene slávy. „Pamätám si, že tam bol Stanleyho pohár a spolu so spoluhráčom Vladom Nemcom sme sa chceli s ním odfotiť. Viem, že nám vtedy hovorili, aby sme sa ho nedotýkali,“ zasmial sa Hossa, ktorý vtedy netušil, že v budúcnosti zdvihne pohár trikrát nad hlavu. „Keď som bol malý, tak mojím snom bolo hrať za mužov Trenčína, potom za reprezentáciu a následne sa dostať do NHL. Potom bola výzva vyhrať Stanley cup, čo sa mi podarilo,“ zaspomínal si úspešný športovec.

S bratom oprášili korčule

Hossu čaká v rámci uvedenia do Siene slávy i exhibičný zápas 14. novembra. Spolu s ním sa zápasu zúčastní aj jeho mladší brat Marcel. „Budeme mať s Marcelom krásnu spomienku, preto som súhlasil, že budem hrať. Bude to pekná bodka za našimi kariérami,“ povedal Hossa, ktorý kvôli exhibícii musel oprášiť korčule. „Asi trikrát som bol na ľade od posledného zápasu v roku 2017. Keby nebolo tohto súboja, tak si korčule neobujem. Takže uvidíme, ako budem pripravený na exhibíciu,“ dodal Marián.