Podľa Muchu sú dni Tarkoviča v repre zrátané: Dva vydarené zápasy nestačia!

Na deň presne pred rokom oslavoval slovenský futbal postup na majstrovstvá Európy. Vo včerajšom predposlednom zápase kvalifikácie MS proti Slovinsku (skončil sa po našej uzávierke) bojovali Hamšík a spol. už len o konečné 3. miesto tabuľky H-skupiny, ktoré zaručuje vyšší koeficient pri nasadzovaní do výkonnostných košov pred žrebom nasledujúcej kvalifikácie. Túto neúspešnú ukončia Slováci v nedeľu vo Vallette proti Malte (15.00).

Keďže oba tímy už prišli o postupové šance do Kataru, podľa bývalého reprezentačného brankára Jána Muchu stratil vzájomný zápas potrebný náboj. „Nie však motiváciu hráčov, lebo každé víťazstvo sa ráta. Tréner mal v pláne nadviazať na posledné dva duely, ktoré neboli najhoršie, a ukázať herný progres. Horšie je to s motiváciou fanúšikov, ktorých dôvera v národný tím nie je na vysokej úrovni,“ povedal 46-násobný reprezentant pre Nový Čas.

Mucha nemá na Slovincov najlepšie spomienky. Pred 11 rokmi stál v bránke, keď sme mali na vypredanom Tehelnom poli potvrdiť historický postup na MS do Juhoafrickej republiky. Namiesto toho prišla prehra 0:2, ale štyri dni nato po víťazstve 1:0 v Chorzowe proti Poľsku sme sa na šampionát predsa prebojovali. Odvtedy však náš futbal na druhú účasť medzi svetovou elitou márne čaká.

Tréner Štefan Tarkovič nahradil vlani na lavičke odvolaného Pavla Hapala a dotiahol mužstvo v baráži na EURO. Do Kataru to už nevyšlo. Zmluva sa mu končí budúci mesiac. „Treba si do detailov rozobrať, či má zmysel pracovať ďalej s týmto realizačným tímom alebo hľadať nového trénera. Tarkovič to bude mať ťažké, lebo výsledky ani hra neboli ideálne. Trochu sa to zlepšilo, ale nemôžeme hodnotiť reprezentáciu pozitívne iba na základe dvoch vydarených zápasov.“

Po skončení neúspešnej kvalifikácie rozhodne Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu, s kým vstúpi národný tím do ďalšieho roka. V ňom ho čakajú okrem tréningových kempov súboje v C-divízii Ligy národov. „Sám som zvedavý, či bude tréner Tarkovič pokračovať alebo nie. Opäť sme sa nedostali na majstrovstvá sveta, hoci sa tam z našej skupiny dalo prebojovať. Také slabé Rusko som dávno nevidel. V kvalifikácii sme nič neukázali, preto sme si nezaslúžili postúpiť. Taká je pravda,“ uzavrel Mucha.

Prečo je dôležité udržať si tretie miesto v tabuľke

Slovenskí futbaloví reprezentanti hrali včera proti Slovinsku o udržanie si tretieho miesta v tabuľke, čím by si zabezpečili vyššie postavenie v košoch pri žrebovaní v budúcich kvalifikáciách na MS alebo EURO.

„Zjednodušene povedané, v čím vyššom koši budeme nasadení, tým ľahších súperov by sme mohli dostať v budúcich kvalifikáciách. Zatiaľ sme nedostali podklady od UEFA k nasadzovaniu do košov. Zatiaľ vieme, že v súvislosti s Ligou národov, ktorá sa bude najbližšie žrebovať, sme v Lige C v prvom koši. Tam sme sa dostali na základe toho, že sme v prechádzajúcom ročníku tejto súťaže vypadli z jej B-divízie,“ vyjadrila sa pre Nový Čas riaditeľka medzinárodného oddelenia SFZ Lenka Gazdíková.