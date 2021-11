Slovensko bude v decembri hostiť Fight Night Challenge: Rytmus sa vracia do ringu!

Očakávaná premiéra turnaja novej boxerskej organizácie Fight Night Challenge (27.12.) mala predohru na stredajšej tlačovej konferencii v bratislavskej reštaurácii UFO. Moderátor podujatia bývalý hokejista Boris Valábik mal plné ruky práce. Musel vlastným telom od seba oddeliť dvoch bitkárov - raperov Frayera Flexkinga a Čis T!

Obaja raperi sa postarali o menší rozruch. Frayer Flexking a Čis T (Dano Chládek) ukázali, že dobre poznajú emócie, ktoré sprevádzajú váženie pred profesionálnymi boxerskými zápasmi. Ako teda býva zvykom, „chlapci“ sa do seba trochu pustili a bývalý reprezentačný obranca Valábik, ktorého pre jeho nekompromisné vystupovanie na ľade volali bitkár, ich musel držať na dištanc!

Ťahákom turnaja ale budú aj iné mená. Raper Rytmus si zmeria sily s hviezdou Okragonu Gáborom Borárosom. Fanúšikovia budú zvedaví, či sa Rytmusovi bude dariť viac ako pri jeho premiére pred tromi rokmi, keď ho zdolal český raper Otakar Marpo Petřina. Rytmus tvrdo trénuje a pre Nový Čas vysvetlil dôvody návratu do ringu:

„Je to výzva, túžba po nekomforte, túžba urobiť niečo, čo by väčšina z nás neurobila. Pripomínam si tým aj prostredie, odkiaľ pochádzam. Toto ma drží dole, lebo v príprave zažívam situácie, v ktorých by sa človek na to vykašľal. A to ma posilňuje. Utvrdzuje ma to v tom, že som človek, ktorý sa nevzdáva a chce zanechať odkaz rodine.“