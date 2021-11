Francúz Theo Hernadez bude otcom: Mamou bude kontroverzná Talianka!

Tento vzťah zažil už toľko pádov a vzostupov, že ho prestavili sledovať aj pozorné talianske médiá! Aj preto ostali zaskočené správou, ktorú na sociálnych sieťach zverejnila ona. Kontroverzná talianska modelka a influencerka, ktorá má milión sledovateľov, Zoe Cristofoli (25) tým vyrazila všetkým dych.

Otcom jej dieťaťa je francúzsky futbalista v službách AC Miláno Theo Hernandez (23). Tisíckrát sa rozišli, tisíckrát sa dali opäť dohromady. Správu o prvom potomkovi párika priniesol týždenník Oggi.

Tento týždenník ako prvý informoval aj o ich vzťahu, ktorý mal byť len letnou romancou. Celý svet obletela momentka, ako pokerkovaná Zoe uspokojila Thea na jachte pri Sardínii. A dnes je tu správa, že jeden z najkontroverznejších párov vo svete športu sa rozhodol korunovať svoj vzťah dieťaťom. Čas ukáže, čo to urobí s kariérou Thea Hernandeza, o ktorom futbaloví odborníci tvrdia, že to je momentálne jeden z najlepších obrancov sveta. V kariére hrával za Atletico Madrid, Alaves, Real Madrid (s týmto klubom v r. 2018 vyhral Ligu majstrov), Sociedad a do Milána, ktorého dres oblieka dodnes, prišiel v roku 2019.