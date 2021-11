Kuriózna séria sa skončila! Od 30. októbra skórovali za Toronoto Maple Leafs ina štyria hráči. Útočníci John Tavares, Auston Matthews, Mitchell Marner a William Nylander.

Hokejisti Toronta si v NHL dnes v noci pripísali ďalšie víťazstvo, keď na ľade Philadelphia Flyers vyhrali 3:0. O prvé dva góly sa postaral opäť jeden z hráčov spomínanej štvorice. William Nylander. Tretí gól v poslednej tretine strelil český útočník Ondřej Kaše, ktorý tak preťal streleckú šnúru štvorice útočníkov Maple Leafs.

Dallas ťahá v NHL čiernu sériu, Sekera štvrtý zápas po sebe nehral

"Je to super. Práve on si to rozhodne zaslúži," povedal kouč Toronta Sheldon Keefe.