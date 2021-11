Slovenská jednotka po postupe do 2. kola turnaja v Bratislave: Servoval ako blázon, v druhom sete trápenka

Slovenský tenista Lukáš Lacko sa prebojoval do 2. kole dvojhry na Peugeot Slovak Open. Trojnásobný víťaz bratislavského challengru zdolal v úvodnom kole svojho krajana Miloša Karola 6:4, 6:3. Na začiatku oboch setov prelomil podanie kvalifikanta a súpera nepustil k brejkbalom. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi proti Maďarovi Zsombosovi Pirosovi.

Úvodnú prekážku zvládol aj Alex Molčan. Najvyššie postavený slovenský singlista zvíťazil ako nasadená päťka nad Indom Ramkumarom Ramanathanom 6:3, 7:6 (7). V tajbrejku druhého dejstva čelil za stavu 6:7 setbalu, no následne získal tri body za sebou. Finalistu turnaja ATP v Belehrade čaká v 2. kole Nemec Tobias Kamke, ktorý si poradil s Čechom Jonášom Forejtkom 6:2, 6:4.



"Že som slovenská jednotka chutilo fajn, ale nemyslel som na to, sústredil som sa na turnaj. Potrebujem uhrať body a budem sa o to snažiť. Dnes to bolo náročné, on servoval ako blázon, ale podarilo sa mi to v prvom sete chytiť a v druhom sete to bola trápenka," povedal Molčan pre web turnaja.



Lukáš Pokorný prehral ako držiteľ voľnej karty v bratislavskom NTC s nasadenou dvojkou Holanďanom Tallonom Griekspoorom 6:7 (4), 1:6. V prvom sete držal s favoritom krok. Druhé dejstvo bolo už jasne v réžii Griekspoora, ktorý v júni vyhral antukový challenger Bratislava Open.



dvojhra - 1. kolo:

Alex MOLČAN (SR-5) - Ramkumar Ramanathan (India) 6:3, 7:6 (7), Lukáš LACKO (SR) - Miloš KAROL (SR) 6:4, 6:3, Tallon Griekspoor (Hol.-2) - Lukáš POKORNÝ (SR) 7:6 (4), 6:1, Tobias Kamke (Nem.) - Jonáš Forejtek (ČR) 6:2, 6:4

štvorhra - 1. kolo:

Filip HORANSKÝ, Sergij Stachovskij (SR/Ukr.) - Zdeněk Kolář, Jiří Lehečka (ČR) 7:6 (6), 6:7 (4), 10:7, Peter Benjamín PRIVARA, Peter NAĎ (SR) - Duje Ajdukovič, Damir Džumhur (Chor./BaH) 5:7, 7:6 (2), 10:8