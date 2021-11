Cristiano Ronaldo skončí v Manchesteri United: Ak sa stane TOTO!

Hviezdny Portugalčan Cristiano Ronaldo možno skončí v Manchesteri United skôr, ako sa očakávalo! Ak sa stane TOTO, zamáva budúce leto Old Traffordu na rozlúčku.

Manchester United vyhral z posledných 10 súťažných zápasov len tri a to rozhodne nie je niečo, čo klub po letnom príchode hviezdneho Cristiana Ronalda (36) očakával. Do klubu sa vrátil 12 rokov po svojom odchode, no radosť fanúšikov z jeho comebacku nemusí trvať dlho. Ak sa United nedostanú do Ligy majstrov, Ronaldo si môže vyžiadať od vedenia predčasný odchod z klubu, informuje britský Express.

Cristiano Ronaldo je extrémne ambiciózny. Chce žiariť na individuálnej úrovni a zbierať trofeje s klubom. Na titul to v anglickej Premier League vôbec nevyzerá, United strácajú na prvé miesto deväť bodov. Sú až na šiestej pozícii a na Ligu majstrov majú päťbodové manko.