Debutant Filip Mešár pred Nemeckým pohárom: Chcem zapadnúť a užiť si to

Nabrali kurz Krefeld! Slovenskí hokejisti včera odcestovali na tradičný turnaj - Nemecký pohár. V nominácii trénera Craiga Ramsayho (70) figuruje aj útočník Popradu Filip Mešár (17).

Pre najmladšieho člena výpravy bude účasť na podujatí premiérou v seniorskom tíme, ktorú si môže odkrútiť už v dnešnom súboji proti Švajčiarsku (16.15 hod.).

Talentovaný útočník Filip Mešár je po Šimonovi Nemcovi a Jurajovi Slafkovskom tretí hráč ročníka 2004 so šancou ukázať sa v A-tíme.

„Myslel som, že tu budú so mnou. Ale dostali voľno, mali toho dosť a oddych im prospeje. Som tu teda sám, ale chalani, ktorí sú tu, ma podporili. Verím, že zapadnem do tímu a budem sa cítiť dobre,“ uviedol pred dnešným odletom do nemeckého Krefeldu útočník Popradu, ktorý sa chce v národnom mužstve ukázať v dobrom svetle a nesklamať dôveru kanadského trénera.

„Dúfam, že sa trénerovi bude páčiť moja hra, ale v prvom rade budem plniť to, čo bude vyžadovať. Verím, že sa mi bude dariť a že zapadnem do tímu. Spoluhráči mi hovorili, že si to mám užiť a počúvať rady skúsenejších. A že mám hrať to, čo viem.“

Turnaj v Nemecku bude jedným z dvoch, na ktorom sa Slováci predstavia tento rok v príprave pred februárovou olympiádou v Pekingu. Niektorí hráči majú šancu presvedčiť trénera, že by radi prehovorili do boja o nomináciu na zimné hry. „Šanca tu určite je, ale ja si to nepripúšťam. Chcem ísť na ZOH, ale nemyslím na to. Chcem si teraz hlavne užiť turnaj a čo bude, je otázka budúcnosti. Mňa takéto príležitosti posúvajú ďalej,“ dodal Mešár.