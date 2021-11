Vyšetrovanie smrti Dušana Pašeka ml. († 36) pokračuje: Detail v aute vyvoláva otázniky!

Život Dušana Pašeka ml. († 36) sa vyvíjal ako cez kopirák s jeho otcom Dušanom st. († 37). Preslávil sa ako aktívny hokejista, dotiahol to až do reprezentácie a po konci hráčskej kariéry sa dal na manažérsku dráhu. Žil naplno, bol obklopený krásnymi ženami a úsmevy rozdával na každú stranu. Rovnako ako slávny otec si však siahol na život a podľa všetkého tiež zanechal aj listy na rozlúčku.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

V kuloároch a od zdrojov z okolia rodiny aj klubu sa začínajú šíriť správy, že Pašek pred osudným krokom napísal niekoľko odkazov. Zanechať ich mal spolu s inými dokumentmi v luxusnom Mercedese, ktorý polícia našla zaparkovaný na bratislavskej Kolibe, len pár metrov od miesta jeho posledného rozhodnutia! Znamenalo by to, že, podobne ako jeho slávny otec Dušan Pašek st., ani mladý „Ceco“ nechcel odísť na večnosť bez toho, aby aspoň úzky okruh jeho blízkych nespoznal dôvody tohto konania. Ak sa podarí existenciu takýchto listov na rozlúčku potvrdiť, mohli by práve ony poodhaliť východiská jeho skratového konania.