Koniec kariéry Vémolu pripustil aj Ondřej Novotný: Tieto tri práce pre OKTAGON MMA mu ponúkol

Kariéra českého MMA bojovníka Karlosa Vémolu (36) môže skutočne skončiť, priznal to promotér a spolumajiteľ organizácie OKTAGON MMA Ondřej Novotný. Prezradil, aké tri pracovné pozície "Terminátorovi" v rámci organizácie ponúkol.

Karlos Vémola je jednoznačne najpopulárnejší bojovník MMA na česko-slovenskej scéne. Je však možné, že ho už nikdy zápasiť neuvidíme! Musel zrušiť svoj titulový zápas koncom decembra proti Samuelovi "Pirátovi" Krištofičovi pre vážne zranenie ruky, ktorá sa nehojí podľa predstáv. Samotný promotér a spolumajiteľ organizácie OKTAGON MMA Ondřej Novotný priznal, že koniec Vémolovej zápasníckej kariéry je reálny.

„Poznáme Karla, on sa dokáže uzdravovať veľmi rýchlo. Ale tiež sa môže stať, že už nebude nikdy zápasiť, čo by som mu vôbec neprial, ale je to jedna z variant,“ pripustil Novotný v rozhovore pre kaocko.cz.

Zároveň odhalil, že "Terminátorovi" už predstavil tri možnosti ďalšej spolupráce s organizáciou v prípade, že skutočne bude nútený zavesiť zápasnícke rukavice na klinec.

„Už sme sa o tom bavili, dokonca som mu aj možnosti konkretizoval, kde ho vidím, pokiaľ by nemohol zápasiť. Ale chápem, že to nie je teraz pre neho silná téma. On nebude trénerom, to neznáša. Ale myslím si, že mám niekoľko nápadov, aby to pre neho mohlo byť zaujímavé. Neustále rastie projekt oktagon.tv. Až budeme mať vlastné televízne štúdiá, show, tak on je televízny človek."

„Druhá vec je, že by som bol rád, keby som sa mohol oprieť o niekoho v rámci fighters managementu, koho baví matchmaking. Keď porastieme, on môže byť dobrý ambasádor do zahraničných krajín. Fantasticky vie po anglicky, my tam teraz máme schôdzky, toto sú možnosti do budúcnosti."