Legenda Manchestru United Ferdinand bije na poplach: Tréner Solskjaer by mal odísť!

Futbalový Manchester United bol nedávno vo vytržení po návrate Cristiana Ronalda (36) do tímu. Hoci sa portugalský kanonier na ihrisku nefláka, jeden hráč celé mužstvo nespasí.

Po víkendovej domácej prehre v derby proti City (0:2) spadli „diabli“ až na 6. miesto tabuľky. Anglické médiá sa poponáhľali s informáciou, že Ronaldo je pripravený opustiť klub, ak sa nekvalifikuje do budúceho ročníka Ligy majstrov. Účasť v nej zaručujú prvé štyri priečky v Premier League.

V kabíne United je dusno. Údajne to vrie medzi portugalskou hviezdou a trénerom Olem Gunnarom Solskjaerom. Nór sa ocitol pod obrovským tlakom po päťgólovom výprasku od Liverpoolu a prehre v mestskom derby so City. Na odchod z funkcie ho vyzval aj legendárny obranca Rio Ferdinand.

Bol jedným z viacerých bývalých hráčov United, ktorí Solskjaerovi vyjadrili podporu, keď pred tromi rokmi prevzal mužstvo a vlani s ním skončil na 2. mieste. Časy sa však zmenili a názory na prácu severana tiež. „Nemyslím si, že by sme mohli bojovať o majstrovský titul,“ povedal Ferdinand v podcaste Vibe with Five.

„Každý týždeň sa pozerám na náš tím. Nevidím žiadnu filozofiu alebo identitu v spôsobe hry Manchestru United. Sedím zmätený pri pohľade na tím.“ Ferdinand uznal, že mužstvo pod vedením Solskjaera dosiahlo pokrok, no teraz cíti potrebu zmeny.

„To, čo sa nahromadilo v tíme na začiatku sezóny a to, čo som neskôr videl, vyvoláva vo mne pocit, že tréner by mal odovzdať štafetu niekomu inému. Ole by teraz odišiel so vztýčenou hlavou.“