Paralelný obrovský slalom v Rakúsku: Bez Vlhovej a Shiffrinovej, ale s favoritkou na glóbusy

Zatiaľ čo Slovenka Petra Vlhová a Američanka Mikaela Shiffrinová sa rozhodli vynechať sobotňajší paralelný obrovský slalom v rakúskom stredisku Lech/Zürs, ich veľká konkurentka v boji o lyžiarske krištáľové glóbusy Lara Gutová-Behramiová by tam nemala chýbať.

A to aj napriek tomu, že väčšina elitných švajčiarskych zjazdárov sa rozhodla nevycestovať do Rakúska na protest proti zaradeniu tejto špecifickej disciplíny do programu Svetového pohára.

"Gutová-Behramiová chce vyťažiť čo najviac zo skvelého úvodu sezóny, keď v obrovskom slalome v Söldene ako jediná dokázala konkurovať víťaznej Shiffrinovej. Americká univerzálka v Lechu bude chýbať, problémy s chrbtom ju zastavili v rozlete a na 71. víťazstvo vo Svetovom pohári si chvíľu bude musieť počkať. Na jediných paralelných pretekoch v sezóne nebude ani Petra Vlhová, obhajkyňa veľkého glóbusu sa rozhodla koncentrovať na preteky v Levi a Killingtone. To všetko znamená, že Gutová-Behramiová sa môže o čosi vzdialiť svojim konkurentkám už v úvode sezóny," informoval švajčiarsky denník Blick na svojom portáli.

Rakúske zdroje vydali nomináciu svojich žien na sobotňajšie podujatie v Lechu a v deväťčlennej zostave nechýba ani úradujúca majsterka sveta v tejto disciplíne z tohtoročnej Cortiny d'Ampezzo Katharina Liensbergerová. Rakúšanka skončila štvrtá v úvodnom obrovskom slalome sezóny v Söldene tesne za treťou Vlhovou a v prípade úspechu v Lechu sa rovnako ako Gutová-Behramiová môže dostať na čelo Svetového pohára.