Zlé správy zo zámoria: Zranenie Erika Černáka nevyzerá dobre

Slovenský obranca Tampy Bay Lightning Erik Černák (24) nedohral stredajší zápas hokejovej NHL s Carolinou Hurricanes, ktorý jeho tím prehral 1:2 po predĺžení. Pri blokovaní strely utrpel v prvej tretine zranenie hornej časti tela a podľa trénera Jona Coopera ho čaká dlhšia pauza.

Černáka počas oslabenia "bleskov" trafil útočník Hurricanes Andrej Svečnikov. Podľa reakcie slovenského obrancu sa zdalo, že puk ho zasiahol do ľavej ruky. Hneď po nešťastnom momente, ktorý sa stal necelých sedem minút pred prvou sirénou za bezgólového stavu, odišiel do šatne a už sa do zápasu nevrátil. Černák stihol odohrať iba štyri minúty a 21 sekúnd, zaznamenal dva "hity" a jeden strelecký pokus.

Tréner Cooper nemal po zápase pozitívne správy. "Nevyzerá to dobre. Určite to nebude zranenie posudzované na dennej báze," povedal Cooper pre web Lightning. Pre web nhl.com dodal, že očakáva, že Černák vynechá niekoľko stretnutí.

Dvadsaťštyriročný slovenský obranca odohral v tejto sezóne 12 zápasov, v ktorých zaznamenal tri asistencie. V počte hitov (36) je na čele štatistík dvojnásobného obhajcu Stanleyho pohára. Na treťom mieste je v počte striel (29), ako aj s priemerom času na ľade v oslabeniach (3:05 na zápas).