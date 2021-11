Pistorius sa možno dostane na slobodu, musí ale splniť podmienku

Bývalý handicapovaný atlét Oscar Pistorius (34) možno bude čoskoro podmienečne prepustený z väzenia, kde si odpykáva viac ako trinásťročný trest za vraždu svojej priateľky Reevy Steenkampovej († 29) v roku 2013. Musí sa ale predtým najskôr stretnúť s jej rodičmi.

Šesťnásobný paralympijský víťaz zabil Steekampovú na Valentína pred ôsmimi rokmi u seba doma. Údajne v domnení, že je to zlodej, vystrelil niekoľkokrát cez dvere kúpeľne. Pôvodne bol odsúdený na päť rokov za zabitie z nedbanlivosti, ale odvolací súd čin prekvalifikoval na vraždu a poslal atléta s podkolennými amputáciami za mreže na šesť rokov. Na nátlak prokuratúry mu v novembri 2017 odvolací súd trest zvýšil na 13 rokov a päť mesiacov.

Podľa juhoafrických zákonov môže požiadať o podmienečné prepustenie v polovici trestu, čo nastalo v júli. Zatiaľ ale zostáva vo väzení, pretože sa ešte neuskutočnilo nevyhnutné stretnutie medzi ním a Barrym a June Steekampovými, rodičmi mladej ženy, ktorú pripravil o život. Rodičia o schôdzku požiadali, aby sa mohli Pistoriusa tvárou v tvár opýtať, prečo zastrelil ich dcéru. Chcú tak využiť práva, ktoré majú ako príbuzní obete trestného činu. "Majú pocit, že Reeva by to mala počuť. Oni sú jej hlasom a dlhujú to svojej milovanej dcére," povedala agentúre AP ich právnička Tania Koenová.

Po schôdzke potom majú možnosť sa vyjadriť k Pistoriusovmu podmienečnému prepusteniu. Ich advokátka zatiaľ nenaznačila, či jeho prepustenie podporí, alebo nie. Pripustila ale, že jej klienti boli prekvapení, že sa tridsaťštyriročný Pistorius môže na slobode ocitnúť už teraz. Mysleli si, že to nastane v roku 2023. "Otvára to veľa rán alebo strháva náplasti, ktoré si na tie rany dali," poznamenala.