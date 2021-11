Tréner Craig Ramsay pred Nemeckým pohárom: Zvedavý je na nováčikov

Tréner slovenských hokejistov Craig Ramsay (70) si želá, aby sa jeho zverenci na Nemeckom pohári prezentovali rýchlou a tvrdou hrou.

Káder SR prešiel oproti augustovej olympijskej kvalifikácii kompletnou zmenou, šancu na tradičnom novembrovom turnaji dostanú viacerí nováčikovia.

Premiéru v A-tíme zažijú Juraj Šiška, Jozef Baláž, Samuel Takáč, Filip Belányi, Filip Mešár a Dávid Mudrák. Šiška s Balážom sa do nominácie dostali až po tom, čo sa pre zdravotné dôvody ospravedlnili Marko Daňo a Miloš Kelemen.

"Daňo sa necítil dobre, ale máme tu viacero nových hráčov ako napr. Šišku či Baláža, ktorých chceme vyskúšať. Oboch som videl viackrát v lige, páči sa mi ich štýl. Máme z nášho mužstva dobrý pocit. Je to pre mňa výzva dať novým hráčom priestor, aby sa ukázali," uviedol kouč Slovákov.

Priestor v "áčku" dostane aj sedemnásťročný Mešár, Ramsay k jeho nominácii uviedol: "Videl som ho hrať, má dobre vedenie puku, nebojí sa ísť do súbojov. Hráva aj oslabenia, čo dodáva tak mladému hráčovi ako je on veľa skúseností. Budem od neho chcieť, aby sa nebál hrať a hral tak ako vie."

Najviac hráčov vo výbere má Nitra, okrem Baláža je v ňom Martin Vitaloš, Adrián Holešinský, Samuel Buček a Filip Krivošík. "V Nitre dávajú mladým hráčom veľa priestoru, hrajú v rôznych formáciách, či už presilovkách, alebo oslabeniach. Majú slušný čas na ľade, nehrajú iba vo štvrtom útoku. Páči sa mi ako sa týchto šancí mladí hráči z Nitry chopili. Je tu ešte aj Sýkora, ktorý patril v uplynulých zápasoch k najlepším na ľade a dobre sa ukazuje aj Baláž," uviedol Ramsay.

Turnaj v Nemecku bude jedným z dvoch, na ktorom sa Slováci predstavia tento rok v príprave pred ZOH. Vedenie reprezentácie už dopredu avizovalo, že na Nemeckom pohári sa nepredstavia lídri augustového výberu, ktorý absolvoval úspešnú olympijskú kvalifikáciu na ZOH 2022 do Pekingu. Turnaj bude slúžiť ako príležitosť pre nové tváre vybojovať si miesto v kádri. Slováci sa na ňom predstavia od štvrtka do nedele proti Švajčiarsku, olympijskému výberu Ruska a Nemecku. "Nevieme presne v akých zostavách sa naši súperi predstavia. My sa budeme pozerať na seba, chceme sa prezentovať rýchlou a tvrdou hrou. Potrebujeme hráčov presvedčiť, že hrajú za národný tím, aby hrali rýchlo s pukom a dodržiavali taktické pokyny, s ktorými pôjdu do zápasu. Pre viacerých to bude iné ako sú zvyknutí z klubu, ale budú sa na to musieť adaptovať. Chceme predviesť v každom zápase dobrý výkon," uzavrel Ramsay.