Futbalista z bulharskej ligy je na smiech všetkým: Babrák Mezu!

V súboji bulharskej ligy proti Černo More (1:1) sa dostal do tutovej šance na strelenie gólu. Miesto toho ale spadol a loptu poslal mimo bránky.

Gólman Černo More Ivan Djulgerov loptu zle rozohral, trafil spoluhráča. Lopta sa zrazu dostala k súperovi a útočník hostí Gaëtan Missi Mezu mal pred sebou odkrytú bránku. Missi Mezu však spadol a loptu poslal ďaleko od bránky. Jeho tím napokon remizoval 1:1, Missiho Mezua však nepremenená šanca bude zrejme ešte chvíľu mátať.

