Dortmundu sa nepáči trest pre Hummelsa: Za toto červenú kartu?

Klubové vedenie podľa športového riaditeľa Michaela Zorca pošle UEFA "jasné vyjadrenie". "Televízny záznam dokazuje, že to nebolo na červenú kartu, navyše veríme, že červená karta je pre nás sama o sebe dostatočným trestom," uviedol funkcionár.

Hráča Borussie vylúčili po faule na Brazílčana Antonyho v prvom polčase. Incident sa preveroval na videozázname, no samotný hlavný rozhodca Michael Oliver si ho nepozrel. Hummels v prípade zákazu činnosti vynechá zápas proti Sportingu Lisabon, ktorý môže rozhodnúť o postupujúcom do vyraďovacej fázy súťaže. Po červenej karte čelia hráči suspendácii na minimálne jeden zápas.

