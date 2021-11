New Jersey Devils Slováka nechcú: Studenič na waiver listine!

Vedenie hokejového klubu NHL New Jersey Devils v nedeľu zaradilo slovenského útočníka Mariána Studeniča na waiver listinu nechránených hráčov. Bude na nej k dispozícii ostatným tímom profiligy.

Ak si ho z nej nikto nestiahne, očakáva sa, že "diabli" ho pošlú do farmárskej Uticy v AHL. Studenič odohral v tejto sezóne za prvý tím New Jersey päť zápasov, v ktorých nebodoval. Na waiver listine sa v tejto sezóne už objavil aj útočník Richard Pánik, ktorý aktuálne pôsobí na farme New Yorku Islanders v Bridgeporte v AHL.