Martina Dubovská sa stále nevyrovnala so smrťou mamy: Mohlo to so mnou dopadnúť zle

Otvorila svoju dušu a zverila sa so svojím trápením. Česká lyžiarka slovenského pôvodu Martina Dubovská (29) sa v relácii Na sieti tenistky a moderátorky Andrey Hlaváčkovej priznala, že po tragickej autonehode mamy Zuzany († 57) veľa nechýbalo a nedopadlo by to s ňou dobre.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii Uplynulá sezóna Svetového pohára bola z pohľadu Dubovskej tou najlepšou v jej kariére. V troch pretekoch sa zmestila do TOP 10 „Som šťastná, že som sa po toľkých rokoch konečne dostala do Top 10, ale od polovice sezóny som sa z toho pre udalosti v rodine tešiť nedokázala,“ zverila sa Dubovská Hlaváčkovej. Sympatická obyvateľka Liptovského Mikuláša má jazvy na duši, ktoré sa asi nikdy nezahoja. „Je to ťažké. Sú horšie dni, lepšie dni. Nikdy som si nemyslela, že sa mi niečo také stane,“ pokračovala Martina. Po smrti mamičky, ktorá ju celý život v lyžovaní podporovala, nemala na slalom ani pomyslenia. „Obetovala mi celý život. Tréneri a otec hovorili, že musím lyžovať. Bola som na kopci napríklad tri hodiny, ale dala som len dve jazdy. Musela som niečo robiť, pretože by som doma len… Nebyť okolia, nedopadlo by to najlepšie,“ povedala šokujúcu pravdu. Dubovská si po krutej rane osudu uvedomuje, aký je život krehký. „V rámci možností sa ho snažím užívať taký, aký je, pretože nikdy neviete, kedy sa to skončí,“ uzavrela lyžiarka.