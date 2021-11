Švajčiarsky tím sa sťažuje, že Rusky ich podviedli: Naučte sa prehrávať, odkazujú víťazky

Ruské tenistky ovládli finálový turnaj Pohára Billie Jean Kingovej v Prahe, keď vo finále zdolali Švajčiarky už po dvojhrách 2:0. Švajčiarky síce uznali kvalitu ruského tímu, ale na tlačovej konferencii po finále obvinili svoje súperky z nečestného správania. Kapitán Švajčiarska Heinz Günthardt dokonca viackrát použil slovo podvod.

Čo sa vlastne v Prahe stalo? Prvú dvojhru finále podľa očakávania ovládla Daria Kasatkinová, ktorá zdolala Jil Belen Teichmannovú 6:2, 6:4. Na druhú dvojhru mali nastúpiť jednotky oboch tímov - Belinda Bencicová a na ruskej strane Anastasia Pavľučenkovová. Dvadsať minút pred začiatkom však ruský kapitán Igor Andrejev využil možnosť zmeny a namiesto svetovej dvanástky Pavľučenkovovej poslal na dvorec až piatu najlepšiu ruskú hráčku podľa rebríčka WTA Ľudmilu Samsonovovú. A tá uštedrila Bencicovej vôbec prvú prehru na finálovom turnaji v Prahe. Zvíťazila 3:6, 6:3, 6:4 a zabezpečila Ruskám piaty titul v histórii. Ruský kapitán vynechanie Pavľučenkovovej zo zostavy na poslednú chvíľu zdôvodnil zranením ľavého kolena.

"Hrali veľmi dobre a zaslúžili si zvíťaziť. Nepáči sa mi však, že zmenili zostavu na poslednú chvíľu a jednotku vymenili za štvorku. Niekto to môže považovať za múdry krok, ale podľa mňa je to nezmysel. Ak sa naozaj zranila, je to nešťastné. Ak to však urobili schválne, je to podvádzanie. Beriem len to, ak mi ruský kapitán do očí povie, že sa zranila dvadsať minút pred zápasom. Je však čudné, že predtým mohla hrať a zrazu sa zranila tesne pred zápasom," komentoval Heinz Günthardt na webe iDnes.cz. "Ak mám byť úprimná, myslím si, že to bolo škaredé od súpera. Verím však, že dobro raz zvíťazí. Vrátime sa a túto súťaž vyhráme," doplnila Bencicová.

Ruská strana sa bránila tým, že Pavľučenkovová mala už dlhší čas problémy s kolenom, ale napriek tomu odohrala v Prahe tri zápasy. "Hrala dva ťažké zápasy za tri dni a zanechalo to na nej stopy. Chcela hrať, ale počas rozcvičky pred finále cítila, že nie je stopercentne pripravená. Preto sme nomináciu napokon zmenili," vysvetlil ruský kapitán Andrejev, niekdajší 18. hráč rebríčka ATP. "Koleno som cítila už večer pred zápasom, ale chcela som to skúsiť. Verila som, že to pôjde, ale počas rozcvičky to začalo ešte viac bolieť. Ani podávať som nemohla," prezradila Pavľučenkovová. "Je mi ľúto, že som nemohla hrať, ale dôležité je, že to naše hráčky zvládli aj bezo mňa. A Švajčiarkam odkazujem, že súčasťou športu sú aj prehry a treba sa naučiť ich prijímať," dodala 30-ročná Ruska.