Rozhodol sa neočkovať, teraz ľutuje! Niekdajšia cyklistická hviezda bojuje o život, veľký odkaz z lôžka

Bývalá cyklistická hviezda Filippo Pozzato sa rozhodol neočkovať proti Covidu, teraz to ľutuje! Zvádza urputný boj o svoj život, posiela veľký odkaz z nemocničného lôžka.

Bývalá cyklistická hviezda - Talian Filippo Pozzato - ľutuje svoje rozhodnutie nedať sa očkovať proti Covid-19. Na nemocničnom lôžku bojuje o svoj život a posiela veľavravný odkaz!

Pozzato má vo svojej zbierke dve etapové víťazstvá na Tour de France, vyhral "monument" Miláno - San Remo a získal aj celkové prvenstvo na etapových pretekoch Tirreno-Adriatico.

Bývalý taliansky cyklista v minulosti prekonal koronavírus, mal ľahší priebeh. Aj preto sa rozhodol nevyužiť možnosť očkovania. Nakazil sa opäť, tentoraz však bojuje s ťažkým priebehom ochorenia. Skončil v nemocnici v talianskej Vincenze na oddelení respiračných ochorení.

„Začal som sa cítiť zle s miernou horúčkou. Najprv som mal 37 a pol stupňa, potom už 38. Spravil som si test a ten u mňa potvrdil COVID. A potom som mal takmer desať dní horúčky 39 a pol stupňa,“ opisoval Pozzato priebeh ochorenia pre portál tuttobiciweb.it.

„Pred troma dňami horúčka zmizla, no saturácia krvi kyslíkom začala prudko klesať. Najprv na 87, potom na 86. Mal som doma fľaše s kyslíkom, no kleslo to až na 83, nevládal som sa ani postaviť z postele a preto ma museli transportovať do nemocnice. Mám ťažký zápal pľúc. Som napojený na kyslík, aby sa mi otvorili priedušky. Ak sa to zhorší, dostanem masku,“ priznáva komplikácie bývalý cyklista.

Pozzato prehovoril o svojom ochorení najmä pre to, aby vyslal odkaz verejnosti. Najmä tým, ktorí sa nechcú dať očkovať, prípadne svoje rozhodnutie stále odkladajú.

„Každý hovorí, že COVID je hovadina… Až keď ho dostanete a nemáte ľahký priebeh, až vtedy pochopíte, že to tak nie je. Dúfam, že toto veľmi zlé obdobie prekonám čo najskôr. Ľudia, nezahrávajte sa s ohňom, ja som sa už popálil."

Talian svoje rozhodnutie neočkovať sa napokon prehodnotil. No už bolo neskoro. Prvú dávku dostal 25. októbra, v tom čase však už bol nakazený.

„Prečo som sa nenechal zaočkovať skôr? Pretože som sa vždy cítil silný. Pohyboval som sa medzi ľuďmi s koronavírusom a nikdy sa mi nič nestalo. Bol som idiot a dostal som za to poriadku facku,“ uzatvára svoj príbeh.