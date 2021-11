Pôjdu sa bomby: OKTAGON oznámil zaujímavú náhradu za Vémolu v súboji s Pirátom!

Dánsky bojovník MMA Jonas Magard získal titulový opasok v bantamovej hmotnostnej kategórii na turnaji Oktagon Prime 4 v Pardubiciach.

V hlavnom zápase večera zdolal domáceho Filipa Maceka na body po 5 kolách a po Slovákovi Tomášovi Deákovi sa stal druhým držiteľom titulu do 61 kg. Dán s prezývkou "žralok" upravil svoju profesionálnu bilanciu na 13 víťazstiev a 5 prehier.



Na turnaji štartovali dvaja slovenskí bojovníci, pričom obaja svoje zápasy prehrali. Pavol Langer podľahol v hmotnostnej kategórii do 93 kg Francúzovi Jorickovi Montagnacovi na body po troch kolách. Po turnaji v Pardubiciach má bilanciu 9-8.



František Fodor bol v zápase ľahkých váh (do 70 kg) favorit proti Matoušovi Kohoutovi, no neuspel. Domáci bojovník zvíťazil po technickom KO v 2. kole. Fodor má po prehre bilanciu 9-6.



Organizátori počas turnaja oznámili očakávané vrcholy dvoch nasledujúcich turnajov. Hlavný zápas podujatia Oktagon 29 prinesie v sobotu 4. decembra titulovú bitku vo welterovej hmotnostnej kategórii (do 77 kg). Doteraz nezdolaný obhajca Čech David Kozma nastúpi proti Slovákovi Ivanovi Buchingerovi, ktorý je v súčasnosti držiteľ dvoch titulových opaskov a pokúsi sa o unikátny hetrik.



Pre organizáciu Oktagon MMA bude vrcholom roka turnaj Oktagon 30 v pražskej O2 aréne. V jeho hlavnom zápase mali nastúpiť Čech Karlos Vémola a Slovák Samuel Krištofič. Prvý menovaný však pre pretrvávajúce zranenie zrušil účasť na zápase a v titulovom zápase do 84 kg ho nahradí jeho krajan Patrik Kincl.

hlavná karta:Bantamová váha (do 61 kg):Bantamová váha ženy (do 61 kg):Stredná váha (do 84 kg):Poloťažká váha (do 93 kg):Ľahká váha (do 70 kg):



Predeliminácie:

Ľahká váha (do 70 kg):

Matouš Kohout (ČR) - František Fodor (SR) /Kohout na TKO v 2. kole/

Bantamová váha ženy (do 61 kg):

Olga Rubinová (Izr.) - Priscila de Souzová (Braz.) /Rubinová na body/

Ľahká váha (do 70 kg):

Jakub Bahník (ČR) - Ashleigh Grimshaw (V. Brit) /Bahník na KO v 1. kole/

Poloťažká váha (do 93 kg):

Jorick Montagnac (Fr.) - Pavol Langer (SR) /Montagnac na body/

Welterova váha (do 77 kg):

Václav Holota (ČR) - Christian Valencia (Šp.) /Holota na submisiu v 3. kole/