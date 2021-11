Smrť Dušana Pašeka ml. († 36) vyvoláva množstvo otáznikov: Zanechal list na rozlúčku?!

Muž, ktorý našiel mŕtveho Dušana Pašeka staršieho († 37), teraz ťažko prežíva smrť jeho syna Dušana († 36) .

Vladimír Paštinský (70) sa poznal s oboma Pašekovcami tak pracovne, ako aj osobne. Zažil s nimi športové úspechy, pády, ale aj chvíle rodinnej pohody. O to viac sa ho dotkli ich osobné tragédie. Dodnes neverí oficiálnej verzii, podľa ktorej si Ceco starší siahol na život sám. Bol to práve on, kto ho našiel v kancelárii s prestrelenou hlavou ako aj jeho listy na rozlúčku. Po samovražde Dušana Pašeka ml. sa vynára otázka, či tiež zanechal list na rozlúčku, v ktorom by aspoň čiastočne vysvetlil svoje konanie.

Nový Čas sa opýtal polície, či našla po zosnulom Dušanovi Pašekovi ml. list na rozlúčku, alebo podobný posledný odkaz v elektronickej forme. „,“ stroho nás odbil krajský hovorca polície v Bratislave Michal Szeiff, čím nález takejto písomnosti nepotvrdil ani nevyvrátil.

Našiel telo otca

Otec Dušana Pašeka ml., legendárny Ceco, zanechal niekoľko listov na rozlúčku. V kancelárii ho s prestrelenou hlavou v roku 1998 našiel Vladimír Paštinský, ktorý bol svojho času najvýznamnejšou postavou hokejového Slovana. „Bol to hrozný zážitok. Osobne dodnes neverím, že to bola samovražda. Mám na to svoje dôvody! V kancelárii boli aj papiere označené ako posledná vôľa. Všetky som odfotografoval a po rokoch odovzdal tak manželke, ako aj malému Dušanovi,“ prezradil po rokoch o traumatizujúcom zážitku z Klubhotela Slovan. Na fámy o finančných problémoch má odmietavú odpoveď. Sám mu vraj totiž prenášal hotovosť z účtu v jednej banke na účet v druhej banke. Preto sa nad týmto argumentom len smeje.

Nepochopiteľný skrat

Malý Duško býval s otcom často v kancelárii, vo vedľajšej sedával Paštinský. Chodili spolu aj na dovolenky, navštevovali sa, pozývali na rodinné oslavy. „Otec aj syn mali neuveriteľne radi život, vedeli si ho užívať a šírili okolo seba pohodu,“ tvrdí dávny priateľ. Aj vďaka tejto povahe sa syn so stratou milovaného otca dokázal vyrovnať a naštartovať úspešnú kariéru. Paštinský sa s Pašekom mladším donedávna vídaval pravidelne na hokeji. Pri zakladaní nového klubu za ním prišiel aj s Ivom Ďurkovičom a konzultovali rôzne manažérske záležitosti.

„Boli šikovní, ale takéto rozhodnutie so sebou nesie množstvo práce, povinností a záväzkov. Im sa to darilo prekonávať. Ktovie, čo bude s klubom ďalej...“ zamýšľa sa Paštinský, ktorý sa ako dôchodca rád prechádza po bratislavskom lesoparku. V piatok mu práve táto prechádzka pomáhala pri predýchaní informácie o samovražde Dušana Pašeka mladšieho. „Je mi ľúto celej rodiny. Nechápem, čo sa Duškovi stalo, že prišiel taký skrat. Súvislosť s kolapsom Borisa Sádeckého nevylučujem, ale nechápem, prečo by sa z toho mal Dušan viniť, hoci - človeku do duše nevidíte. Stáva sa predsa pravidelne, že niektorý športovec takto padne,“ povedal nám bývalý riaditeľ Pro-Hokeja (2002) aj Slovana (1990 - 2000).