Veľká rana pre svet kulturistiky: Navždy odišiel legendárny Shawn Rhoden († 46)

Shawn Rhoden († 46) zomrel nečakane a informáciu o smrti jamajsko-amerického profesionálneho kulturistu IFBB definitívne potvrdil jeho tréner Chris Aceto s tým, že bližšie podrobnosti neboli zverejnené, no podľa viacerých zdrojov bol hlavnou príčinu úmrtia fatálny infarkt.

V roku 2018 sa stal Rhoden historicky najstarším víťazom prestížnej súťaže Mr. Olympia. Podarilo sa mu to ako 43-ročnému a týmto úspechom sa nadobro zaradil k najväčším legendám tohto športu.

BREAKING - Pro bodybuilder and former Mr. Olympia champion Shawn Rhoden has died at 46 years old. Generation Iron sends condolences to friends and family during this difficult time. Full story here: https://t.co/7XJlJuWrBW#RIP #ShawnRhoden #bodybuilding #GenerationIron pic.twitter.com/yzjIq8G8Mr