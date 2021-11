Žreb našim ženám pridelil jedného z najťažších súperov: Slovenky budú musieť cestovať na druhú stranu zemegule

Slovenské tenistky sa v kvalifikácii o postup na finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej 2022 predstavia v Austrálii. Rozhodol o tom sobotňajší žreb v Prahe.

Hrať sa bude 15.-16. apríla, postup si zabezpečia víťazi deviatich kvalifikačných duelov. Účasť už majú istú tohtoroční finalisti - hráčky Ruskej tenisovej federácie a Švajčiarky.

Slovenky figurovali pri žrebe medzi nenasadenými tímami a mohli sa ešte stretnúť s Francúzskom, USA, Českom, Bieloruskom, Nemeckom, Kanadou, Španielskom alebo Rumunskom. Na finálovom turnaji 2021 v Prahe štartovali zverenky kapitána Mateja Liptáka v C-skupine, v ktorej obsadili druhé miesto za Američankami a iba tesne im ušlo semifinále. Pri rovnosti bodov s USA a Španielskom rozhodol v ich neprospech nižší počet získaných setov.

S Austrálčankami majú zatiaľ Slovenky negatívnu bilanciu 0:2. V roku 1995 s nimi prehrali na tráve v Perthe 2:3. Rovnaký výsledok sa zrodil aj vo februári 2016 na antuke v bratislavskom NTC v súboji 1. kola svetovej skupiny. Kľúčovou postavou bola vtedy Samantha Stosurová, ktorá vyhrala obe dvojhry a po boku Casey Dellacquovej získala bod aj v rozhodujúcej štvorhre. Generálneho sekretára Slovenského tenisového zväzu Igora Mošku výsledok žrebu veľmi nepotešil.

„Dostali sme jedného z najťažších možných súperov. Austrália má veľmi silný tím na čele so svetovou jednotkou Ashleigh Bartyovou, ktorá na finálovom turnaji v Prahe tento rok neštartovala. Aj bez nej postúpili Austrálčanky do semifinále, čo svedčí o ich kvalite. Každý zápas sa však začína za stavu 0:0. Verím, že dievčatá zabojujú a pokúsia sa prekvapiť. Vzhľadom na termín zápasu predpokladám, že domáce si zvolila tvrdý povrch, hrajú však dobre na všetkých," uviedol pre TASR Moška.

Aj Viktória Kužmová (23) si želala iného súpera. „Čo sa týka cestovania, horšie to dopadnúť nemohlo. Nedokážem si ani predstaviť dve cesty do Austrálie v priebehu troch mesiacov. Bude to veľmi náročné," zareagovala pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu na žreb Kužmová, ktorá sa v tímových súťažiach cíti ako ryba vo vode.

„Austrália má vo svojich radoch skvelé hráčky, aj v Prahe boli teraz v semifinále. Uvidíme, kto v tom čase za nich nastúpi. Myslím si, že nás čaká stretnutie na harde," dodala zverenka Tomáša Hrunčáka.

Tereza Mihalíková (23) by privítala, keby Slovenky mali v apríli výhodu domáceho prostredia. „Radšej by sme hrali doma, žreb však rozhodol ináč. Austrália je veľmi ťažký súper a je veľmi pravdepodobné, že proti nám nastúpi aj Bartyová, ktorá je svetovou singlovou jednotkou i kvalitnou deblistkou. Nikto ešte nevie, či budeme musieť po prílete do Austrálie podstúpiť aj karanténu. Bude to ešte zaujímavé," povedala pre TASR bývalá úspešná juniorka.

„Všetky nasadené tímy, ktoré sme mohli dostať, boli silné a skvelé, takže veľmi na výber sme nemali. Dôležitú rolu bude zohrávať, ktoré hráčky v apríli za jednotlivé tímy nastúpia. Top hráčky budú určite zvažovať viacero faktorov," zareagoval pre web STZ kapitán slovenského tímu Matej Lipták a dodal:

„Čo sa týka Austrálie, už to, že boli prvé nasadené, hovorí za všetko. Je to skvelý tím, ktorý špeciálne s Ashleigh Bartyovou môže každý rok pomýšľať na víťazstvo. Je to jeden z najsilnejších súperov, akého sme mohli dostať. Majú v tíme kombináciu mladosti, skúsenosti a veľkej kvality. Bude to pre slovenský tím veľká výzva. To, že budeme hrať vonku, môže byť kľúčový moment toho, kto nakoniec nastúpi. Austrália je naozaj ďaleko a stretnutie sa hrá v časti sezóny, keď sa končí americká šnúra a začínajú sa pomaly európske turnaje. Letieť v tej časti sezóny do Austrálie bude naozaj náročné."

Austrálskou dvojkou je Alja Tomljanovičová, 43. hráčka svetového rebríčka WTA bola v Prahe pri neúčasti Bartyovej tímovou jednotkou. V prvej stovke je ešte Astra Sharmová, ktorej patrí 99. priečka. Storm Sandersová je 121. V deblovom rebríčku je najvyššie skúsená Stosurová, ktorá figuruje na 26. pozícii.