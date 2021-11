Bývalý hokejista Róbert Pukalovič spomína na Dušana Pašeka ml. († 36): Malému Cecovi som dal svoju medailu!

Poriadne zaskočený a šokovaný zostal po tragickej správe o smrti Dušana Pašeka ml. († 36) bývalý vynikajúci obranca a neskôr aj tréner Róbert Pukalovič (61).

V minulosti hrával s jeho otcom v Slovane a práve on v roku 1998 pri zisku prvého slovenského titulu pre belasých daroval vlastnú zlatú medailu malému Cecovi, ktorý sa v piatok obesil na bratislavskej Kolibe! Pukalovič sa výborne poznal s Dušanom Pašekom starším, s ktorým strávil niekoľko rokov v belasom drese. Jeho syn Robo vyrastal práve s mladým Dušanom, spoločne chodili do školy a taktiež bok po boku hokejovo vyrastali v Slovane. „Čože? Dušan sa obesil? Ježišmária, to je strašné,“ reagoval poriadne zaskočený Róbert Pukalovič, keď sa od nás dozvedel smutnú správu o samovražde Dušana ml.

Bývalý vynikajúci obranca získal ešte ako hráč v roku 1998 prvý slovenský titul pre bratislavský Slovan. „Ceco starší bol vtedy šéfom klubu, ale finále a titulu sa už, žiaľ, z tragických príčin nedožil. Veľmi túžil po tomto úspechu so Slovanom. Keď som dostal medailu, tak som z hľadiska vytiahol jeho malého syna Dušana, ktorý mal vtedy 13 rokov a daroval som mu ju,“ dodal pre Nový Čas Pukalovič.