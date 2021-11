Jason Spezza (38) patrí k hviezdam zámorskej profiligy a zásluhu na tom možno má aj cvičenie, pri ktorom ho pristihol kanadský reportér. V rámci zlepšovania zakončovateľských schopností si niekdajší dlhoročný hráč Ottawy Senators položil do radu päť pukov a z takmer nemožných uhlov ich postupne všetky príklepom poslal do siete.

No such thing as a bad-angle shot for Jason Spezza pic.twitter.com/8iX6AUkwNd