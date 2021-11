Kuriózna situácia na dostihoch v Hexhame: Pri poslednej prekážke doslova zmizli dva kone!

Síce u nás tento druh športu nie je až tak populárny, avšak na britských ostrovoch ho zbožňujú a okrem emócii vie priniesť aj prekvapivé a nečakané momenty.

Jeden z takých sa udial na dráhe v Hexhame, kde boli dívaci svedkami veľmi tesného súboja, ale na poslednej prekážke sa o všetkom rozhodlo. Zatiaľ čo líder bez problémov prešiel, jeho dvaja prenasledovatelia to nezvládli a namiereli si to rovno do vedľajšieho živého plota. Obaja džokeji aj so svojimi koňmi doslova zmizli a vzniklo z toho vtipné video. Nikomu sa našťastie nič nestalo.