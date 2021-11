Slovenské hokejistky zabojujú o Peking: Mladý tím túži hrať na olympiáde

Slovenské hokejové reprezentantky sa na budúci týždeň pokúsia napodobniť svojich mužských kolegov a postúpiť na zimné olympijské hry do Pekingu.

Záverečný kvalifikačný turnaj odštartujú vo štvrtok 11. novembra duelom proti domácim Švédkam, o dva dni neskôr si zmerajú sily s Francúzkami a na záver nastúpia 14. novembra proti hráčkam Kórejskej republiky. Účasť pod piatimi kruhmi si vybojuje jedine víťaz skupiny.

Slovenky sa do piatka pripravovali na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu v bratislavskom Ružinove. "Tento turnaj dvakrát preložili, ale nakoniec sme radi, že sa na ňom môžeme zúčastniť a zabojovať o miesto na olympiáde. V sobotu nás čaká náročný presun cez viedenské letisko, Štokholm, až do Luley. Z Viedne ideme okolo obeda a prídeme až večer okolo pol deviatej. Verím, že nám príde všetka batožina, nakoľko je prestup v Štokholme, a budeme môcť v nedeľu vykorčuľovať na ľad a vyskúšať si plochu v dejisku olympijskej kvalifikácie. Organizátor nás opäť otestuje PCR testami a budeme čakať na výsledky, ak budú všetky negatívne, pustia nás do tímovej bubliny," informovala na piatkovom brífingu manažérka Ľubomíra Kožanová.

Realizačný tím čakal pred zverejnením konečnej 24-člennej nominácie na výsledky PCR testov. "K dnešnému dňu sme absolvovali šesť tréningových jednotiek, jeden tréning bol herný, dievčatá si zahrali modelovaný zápas medzi sebou. Tréningy prebiehali na vysokej úrovni s dobrou morálkou, dievčatá prišli pripravené. Čakajú nás ešte štyri tréningy vo Švédsku, kde sa budeme zameriavať na systémové veci, na zdokonaľovanie presilových hier a oslabení," povedal hlavný tréner Tomáš Segíň.

Predchádzajúca účasť slovenských hokejistiek na ZOH sa datuje do Vancouveru 2010. Vo výbere vtedy figurovala jediná hráčka zo súčasného kádra, kapitánka Nicol Lucák Čupková. "Snažím sa dievčatám pomáhať na ľade aj mimo neho. Máme naozaj mladý tím, dievčatá nikdy neboli na takom veľkom podujatí. Aj moja situácia sa zmenila, vtedy som bola najmladšia hráčka, teraz som najstaršia, som kapitánka, tak sa im snažím odovzdať aj moje skúsenosti. Verím, že budeme fakt dobrý kolektív, že dievčatá budú hrať jedna za druhú a že to zvládneme. Myslím si, že na to naozaj máme. Je to sen každého športovca, nabudúce už takú možnosť nemusíme mať," zdôraznila Lucák Čupková, ktorá pôsobí v ruskom klube Agidel Ufa: "Na celom svete napreduje ženský hokej, všetky krajiny sa chcú priblížiť k svetovej elite. Na Slovensku prišla nová generácia mladých hráčok, ktoré sú húževnaté. Zápasy budú veľmi vyrovnané, každý chce postúpiť, Švédky budú mať domáce prostredie. Z druhej strany to pre ne môže byť mínus, že môžu byť pod domácim tlakom."

Dvadsaťdeväťročná útočníčka bola jedna z desiatich legionárok v širšej 27-člennej nominácii: "Nálada v tíme je veľmi dobrá. Dievčatá sú na ľade plne sústredené, aby sme spĺňali pokyny trénerov. Každý športovec má sen dostať sa na olympiádu, ja už som mala tú česť a verím, že dievčatám pomôžem, aby sa nám to podarilo znovu. Keď budeme plniť pokyny trénerov, necháme na ľade 120 percent, budeme bojovať jedna za druhú, tak verím, že môžeme uspieť."