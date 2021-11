Hokejista Zlína ukázal veľké gesto: Rešpekt, to sa len tak nevidí!

Parádne gesto fair play. Hokejový útočník Zlína Zdeněk Okál sa v stretnutí českej hokejovej lige s HC Bílí Tygři Liberec postaral o krásne gesto, ktoré ocenil aj súper.

Za stavu 1:2 pre hostí mali domáci hráči možnosť zahrať si v závere presilovku 5 na 3, prípadne pri odvolaní brankára 6 na 3. Zdeněk Okál ale verdikt rozhodcu zrušil vlastným priznaním, že nešlo o faul.

"Keby som to neurobil, tak by to nebolo fér voči súperovi tak aj voči nám. Necítil by som sa potom dobre. Trafil ma do ramena a nie do tváre," vysvetlil po zápase Okál.