Hubočan, Ďuriš a Považanec pomohli svojim tímom k cenným remízam, Berov gól nestačil

Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero skóroval v zápase 4. kola Európskej konferenčnej ligy (EKL) na ihrisku Tottenhamu.

Jeho Vitesse prehralo 2:3, Bero rozvlnil sieť v 39. minúte. Jeho tím prehrával už 0:3, dvoma gólmi sa ešte do prestávky vrátil do zápasu, ale vyrovnať už nedokázal. Tottenham hral od 59. minúty bez vylúčeného Romera, Vitesse dostalo v záverečnej desaťminútovke dve červené karty. Na 1. mieste skupiny sú futbalisti Rennes, ktorí zdolali slovinský NŠ Mura 1:0. Druhý Tottehnam má sedem bodov, Vitesse je so šiestimi bodmi na 3. mieste.

Futbalisti FK Jablonec so slovenským stredopoliarom Jakubom Považancom vybojovali v stretnutí D-skupiny na ihrisku FC Randers remízu 2:2. Prehrávali síce o dva góly, ale Tomáš Čvančara a Miloš Kratochvíl im v Dánsku zabezpečili bod, vďaka ktorému sa udržali na druhej priečke tabuľky pred svojím súperom. Vedie desaťbodový AZ Alkmaar po domácom triumfe nad CFR Kluž 2:0.

Omonoia Nikózia remizovala na vlastnom ihrisku s FC Bazilej 1:1 a do tabuľky "háčka" si pripísala druhý bod. V drese domácich odohrali celý zápas Slováci Tomáš Hubočan s Michalom Ďurišom, prvý menovaný videl žltú kartu.

Vo 4. kole si priamy postup do osemfinále mohol zaistiť jedine KAA Gent v B-skupine. Potreboval na to v domácom prostredí zdolať Partizan Belehrad, uhral však nerozhodný výsledok 1:1 a pred svojím súperom vedie o tri body.

4. kolo skupinovej fázy EKL:

A-skupina:

Maccabi Tel Aviv - HJK Helsinki 3:0 (1:0)

Góly: 22. Kuwas, 65. Lingman (vlastný), 90.+3 Hozez

LASK Linz - FC Alaškert 2:0 (1:0)

Góly: 12. a 87. Nakamura

B-skupina:

Flora Tallinn - Anorthosis Famagusta 2:2 (0:2)

Góly: 55. Sappinen, 58. Zenjov - 29. Christofi, 33. Popovič

KAA Gent - Partizan Belehrad 1:1 (0:0)

Góly: 80. Tissoudali - 65. Uroševič

C-skupina:

Zorja Luhansk - CSKA Sofia 2:0 (0:0)

Góly: 87. Zahedi, 90.+5 Sayyadmanesh

AS Rím - Bodo/Glimt 2:2 (0:1)

Góly: 54. El Shaarawy, 84. Ibanez - 45.+1 Solbakken, 65. Botheim

D-skupina:

FC Randers - FK Jablonec 2:2 (0:0)

Góly: 46. Hammershoy-Mistrati, 53. Kamara - 73. Čvančara, 83. Kratochvíl.

/J. Považanec (Jablonec) hral do 90.+2 min/

AZ Alkmaar - CFR Kluž 2:0 (1:0)

Góly: 5. Gudmundsson, 86. Pavlidis

E-skupina:

Slavia Praha - Maccabi Haifa 1:0 (0:0)

Gól: 49. Kuchta



Union Berlín - Feyenoord 1:2 (1:1)

Góly: 41. Trimmel - 15. Sinisterra, 72. Dessers

F-skupina:

Lincoln Red Imps - ŠK Slovan Bratislava 1:4 (1:2)

Góly: 45.+3 R. Chipolina - 17. a 26. Green, 67. Čavrič, 71. Mráz

PAOK Solún - FC Kodaň 1:2 (1:1)

Góly: 8. Živkovič - 34. Ankersen, 50. Biel.

G-skupina:

Rennes - Mura 1:0 (0:0)

Gól: 76. Bade

Tottenham - Vitese 3:2 (3:2)

Góly: 15. Son Heung-Min, 22. Lucas, 28. Rasmussen (vlastný) - 32. Rasmussen, 39. BERO

/Bero odohral za hostí celý zápas a strelil gól/

H-skupina:

Kajrat Almaty - FK Karabach 1:2 (0:0)

Góly: 68. Kante - 58. Wadji, 72. Zoubir

Omonoia Nikózia - FC Bazilej 1:1 (1:0)

Góly: 17. Kakoulis - 58. Millar

/T. Hubočan aj M. Ďuriš (obaja Nikózia) odohrali celé stretnutie, Hubočan dostal ŽK/