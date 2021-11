Odvážny krok trénera rumunského národného tímu: Mal to vyskúšať aj náš kormidelník?

Rumunskí futbalisti sú ešte stále v hre o barážovú miestenku, no ani to Mirelovi Rădoiovi nebránilo v tom, aby do seniorskej reprezentácie prekvapivo povolal tínedžera.

Súčasťou záverečnej časti európskej kvalifikácie na MS 2022 v Katare bude aj nádejný stredopoliar, ktorý sa prebojoval do 26-člennej nominácie na zápasy proti Islandu a Lichtenštajnsku, informovala agentúra AP. Enes Sali (15) momentálne pôsobí v rumunskom klube Farulu Konstanca, kde sa presunul po svojom konci v slávnej akadémii katalánskeho veľkoklubu FC Barcelona. Mladý Enes je jeden z najväčších rumunských talentov za posledné roky a jeho nominácia rozhodne nie je náhodná. Mal takýto experiment vyskúšať aj náš lodivod Štefan Tarkovič?