Slovan žiadne zaváhanie nepripustil: Po hladkom víťazstve si z Gibraltáru vezie tri body

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v F-skupine Európskej konferenčnej ligy (EKL) na ihrisku gibraltárskeho klubu Lincoln Red Imps 4:1.

„Belasí" nadviazali na domáce víťazstvo nad týmto súperom 2:0, po štyroch odohraných zápasoch majú na konte sedem bodov a priebežne sú prví. Rovnako bodov nazbieral aj druhý PAOK Solún, no mal k dobru večerný duel s Kodaňou. Slovan sa v EKL najbližšie predstaví vo štvrtok 25. novembra, keď na domácom trávniku nastúpi proti Solúnu.

F-skupina:

Lincoln Red Imps - ŠK Slovan Bratislava 1:4 (1:2)

Góly: 45.+3 R. Chipolina - 17. a 26. Green, 67. Čavrič, 71. Mráz. Rozhodovali: Karlsson – Nyberg, Yng (všetci Švéd.).



Domáci mohli ísť v 3. minúte do vedenia. Obrana Slovana nepokryla Gomeza, ktorý sa dostal k hlavičke, no brankár Chovan pohotovým zákrokom nohou podržal svoj tím. Hostia sa postupne dostali do tempa a v 17. minúte ich upokojil Green.

Rozohrávku Lincolnu vystihol Rabiu a anglický útočník po jeho prihrávke prestrelil brankára Solera - 0:1. Ďalšiu chybu domácich v defenzíve potrestal opäť Green, ktorý bol síce v protiútoku osamotený, no medzi dvomi súpermi si vytvoril streleckú pozíciu a upravil na 0:2.

Hráči Lincolnu sa snažili o kombinačný futbal, ale ich snahy v prvom polčase často končili na hranici šestnástky. Do sľubnej šance sa dostali v 35. minúte, Medveděv však ešte stihol odkopnúť loptu v nebezpečnej situácii. „Belasí" v nadstavenom čase nepokryli Roya Chipolina, ktorý sa po rohovom kope dostal k odrazenej lopte a upravil na 1:2.

Po hodine hry mohlo byť vyrovnané. Brankár Chovan nedosiahol na Walkerovu strelu z priameho kopu, no od inkasovaného gólu ho zachránila horná žŕdka. Črtajúcu sa drámu hostia definitívne zažehnali v 67. minúte. Ich ofenzívnu akciu zakončil Čavrič, brankár Soler síce vystihol smer lopty, no tú do jeho protipohybu stečoval J. Chipolina - 1:3.

Vysokú streleckú efektivitu „belasých" potvrdil v 71. minúte Mráz, ktorého strela k bližšej žrdi prekvapila domáceho brankára - 1:4. Ďalší priebeh priniesol viacero striedaní na oboch stranách, pričom Slovanisti bez väčších problémov kontrolovali svoj náskok. Do sľubných pozícií sa dostali Mráz aj Weiss, ale bez gólového efektu.