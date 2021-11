Najbolestivejší gól v kariére Dušana Tadiča: Takto rozhodol o výhre Ajaxu nad Dortmundom!

O futbalistoch sa častokrát vraví, že od tvrdých chlapov majú ďaleko. To, že to tak celkom nie je pravda nám včera v zápase futbalovej Ligy Majstrov predviedol Dušan Tadič (32).

Skúsený srbský záložník hrajúci vo farbách Ajaxu Amsterdam totižto strelil víťazný gól svojho tímu na pôde Borruusie Dortmund. V 72. minúte dorážal loptu do odkrytej brány a pri tomto úkone kuriózne narazil do bránkovej konštrukcie, a to takým spôsobom, ktorý je nočnou morou pre každého muža.

Jeho gólová oslava tak bol poznačená bolestivým výrazom, no našťastie sa Tadičovi nič vážnejšie nestalo. Zápas dohral a po výhre 3:1 z pohľadu jeho tímu sa tešil zo zisku cenných troch bodov.