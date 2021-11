Slovenský tenista Filip Polášek má skalp hviezdneho Srba Djokoviča: Dúfam, že Novak ma teraz pozdraví!

Porazili legendu! Slovenský tenista Filip Polášek (36) s Austrálčanom Johnom Peersom (33) uspeli v osemfinále štvorhry na turnaji ATP v Paríži, keď zdolali nenasadený srbský pár Novak Djokovič, Filip Krajinovič 7:6 (2), 6:4.

Nasadené šestky turnaja sa vo štvrťfinále stretnú s víťazmi duelu medzi najvyššie nasadeným chorvátskym duom Nikola Mektič, Mate Pavič a nenasadenou belgickou dvojicou Sander Gille, Joran Vliegen. Polášek po víťaznom zápase priznal, že kvalita bola jednoznačne veľká a že sa pri Novakovi poriadne zapotil.

„S Novakom som ešte štvorhru nikdy nehral, takže to bolo pre mňa po prvý raz. Povedal by som, že to bolo také normálne ako s ďalšími singlistami. Bol to proste veľmi ťažký zápas. Hrali dobre odzadu a hlavne dobre returnovali, nám sa však darilo dobre servovať. Dokázali sme si dlho udržať podanie a v rozhodujúcich chvíľach sme dokázali využiť deblové skúsenosti v náš prospech,“ povedal Polášek v reakcii pre Nový Čas.

Slovák tiež priznal, že s Nolem sa dobre pozná, pretože jeho dlhoročným trénerom je náš Marián Vajda. Zároveň preto dúfa, že ho Nole nebude mať problém po prehre opäť pozdraviť. „S Novakom sa spolu poznáme z toho dôvodu, že dlho trénuje s Marošom Vajdom. Registrujeme sa, poznáme sa, vychádzame spolu. V tomto je to v pohode. V podstate Noleho poznám už od jeho prvého turnaja,“ dodal Polášek.