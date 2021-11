Komplikované rokovania o príchode trenéra: Pustí katarský Al-Sadd Xaviho na lavičku FC Barcelona?

Vedenie španielskeho futbalového klubu FC Barcelona rokuje so zástupcami katarského tímu Al-Sadd o možnom uvoľnení trénera Xaviho Hernándeza.

Katalánci majú záujem o angažovanie svojho bývalého hráča na post hlavného kormidelníka, na ktorom by nahradil nedávno odvolaného Ronalda Koemana. „Kluby diskutujú a nikto nevie, ako to dopadne. Je to však veľmi zaujímavé," povedal 41-ročný Xavi pre katalánsku verejnoprávnu televíznu stanicu TV3. Priznal tiež, že v prípade príchodu na lavičku FC Barcelona by išlo o vzrušujúci krok v jeho kariére.

„Všetci sme veľmi nedočkaví, bolo by to veľkolepé," myslí si Xavi. Jeho súčasný zamestnávateľ však nie je až taký dychtivý v otázke uvoľnenia svojho kormidelníka. Predstavitelia Al-Saddu prostredníctvom vyhlásenia informovali, že „uvítali návštevu delegácie z Barcelony". „Naša pozícia je jasná od začiatku - sme odhodlaní udržať nášho trénera Xaviho a nemôžeme ho nechať odísť v dôležitej časti sezóny," uviedli predstavitelia lídra katarskej ligy. Al-Sadd po deviatich kolách vedie tabuľku s náskokom troch bodov pred konkurenciou.

Po spomenutom odvolaní Koemana vedie A-tím FC Barcelona kouč rezervy Sergi Barjuán, ktorý bude na lavičke Kataláncov aj v sobotu v ligovom súboji na pôde Celty Vigo. S menom Xaviho Hernándeza je spojené obdobie rozkvetu FC Barcelona najmä v úvodnej dekáde 21. storočia.

Počas sedemnástich sezón spolu získali 25 trofejí. Ešte ako hráč potom zamieril do katarského klubu Al-Sadd, v ktorom sa neskôr stal hlavným trénerom. S reprezentáciou Španielska získal tituly na MS 2010 aj ME 2008 a 2012.