Fanúšikovia MMA sú zhrození zo zápasov v Poľsku: Je totálny hnus!

Zneuctili MMA? Fanúšikovia zmiešaných bojových umení sa hnevajú. Galavečer poľskej organizácie MMA-VIP totiž ponúkol veľmi kontroverzné zápasy. Do klietky sa proti sebe postavil muž so ženou.

Video z dvoch zápasov, v ktorých sa z víťazstva tešil zástupca mužského pohlavia, sa okamžite začalo šíriť internetom. A fanúšikovia organizátorov tých súbojov vôbec nešetrili kritikou.

"Čo sa to sakra deje? Je to totálny hnus. Čo bude ďalej? Bude sa päsťou dávať ľuďom so zdravotným postihnutím?" píše sa v jednom z príspevkov na sociálnej sieti.

"Možno je dobre, že dostala pár úderov. So zápasom súhlasila, človek až potom musí niesť následky za vlastnú hlúposť," pridal sa ďalší fanúšik.

"To čo sa dialo v Poľsku je totálny hnus. Nedá sa na to pozerať. Toto má byť reklama MMA?" kriticky sa vyjadril ďalší priaznivec.