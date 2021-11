Smrť Borisa Sádeckého († 24) otriasla kabínou: Pietne miesto pred zimákom a dojemné spomienky spoluhráčov

Na hokej ani nepomyslia! Hokejisti Bratislava Capitals sú zdrvení zo smrti svojho spoluhráča Borisa Sádeckého († 24), ktorý v stredu zomrel po kolapse na ľade.

Dnes ráno mu zriadili pred štadiónom Ondreja Nepelu aj pietne miesto, kde postupne pribúdali sviečky a dojemné odkazy. Vedenie súťaže dokonca odložilo najbližšie dva zápasy Capitals.

Hokejisti Capitals sa o smrti svojho parťáka dozvedeli v stredu popoludní. „Doobeda sme ešte trénovali, smutná správa nás zastihla až popoludní. Je to pre nás obrovský šok, verili sme, že Boris to zvládne a bude zdravotne v poriadku,“ povedal pre Nový Čas kapitán mužstva Dávid Buc.

„Sedel kúsok odomňa v kabíne. Každý deň, keď prišiel do šatne, tak sa usmieval. Bol naše slniečko. Bude veľmi chýbať, je to strašné,“ iba ťažko hľadal slová kapitán tímu. „Je mi to hrozne ľúto. Neviem nájsť slová. S Borisom som sa poznal veľmi dobre, hrávali sme niekoľko sezón ešte v Trenčíne a aj v tíme Capitals,“ reagoval ďalší spoluhráč Denis Hudec.

Odložené zápas

Celé mužstvo dostalo až do nedele od vedenia voľno, zajtrajší duel na ľade Ľubľany a nedeľňajší domáci proti Znojmu odložili. Kedy bude pohreb zatiaľ nie je známe, rodina musí najskôr previezť telo na Slovensko. „Na pohreb určite pôjdeme všetci, chceme sa s Borisom rozlúčiť,“ dodal Buc. Bratislavský klub dnes ráno zriadil aj pietne miesto pred štadiónom Ondreja Nepelu. Nechýbali sviečky v tvare Borisovho čísla 10 a postupne pribúdali aj dojímavé odkazy...