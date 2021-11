Premiérový gól Milana Škriniara v Lige majstrov: Aha, komu ho venoval

Slovenský futbalový obranca Milan Škriniar (26) sa v stredu premiérovo strelecky presadil v Lige majstrov, keď gólom pomohol k triumfu Interu Miláno na ihrisku Šeriffu Tiraspoľ 3:1.

Aj vďaka nemu úradujúci taliansky šampión preskočil svojho súpera v tabuľke D-skupiny a posilnil si šance na postup do osemfinále.



Inter viedol v Moldavsku po góle Marcela Brozoviča v 54. minúte, poistku pridal o dvanásť minút neskôr práve Škriniar. Dvadsaťšesťročný stopér sa presadil po rohu zblízka na dvakrát z dorážky po hlavičke holandského kolegu z obrannej formácie Stefana de Vrija. Bol to jeho tretí presný zásah v sezóne po tom, ako skóroval v lige proti Janovu a Bologni, no vôbec prvý v európskych pohárových súťažiach. A ako sa ukázalo, napokon bol gól aj víťazný. "Som za gól veľmi rád. Chcel by som ho venovať mojej dcére a rodine," uviedol pre oficiálny klubový web Škriniar, ktorý odohral celý zápas.

"Nerazzurri" po dvoch góloch kontrolovali priebeh a v 82. minúte zvýšili už na 3:0 vďaka Alexisovi Sanchezovi. Za domácich v nadstavenom čase už iba skorigoval Adama Traore. Inter tak vyhral aj druhý vzájomný súboj v skupine so Šeriffom, ktorý po úvodných dvoch prekvapujúcich výsledkoch teraz klesol so šiestimi bodmi na priebežnú tretiu priečku.

"Bol to presne taký zápas, aký sme očakávali," hodnotil duel Škriniar. "Po zmene strán sme boli ešte odhodlanejší. Počkali sme si na naše šance a potom sme už zápas kontrolovali. Chceme v Lige majstrov postúpiť zo skupiny, preto bolo dnešné víťazstvo kľúčové. Vybojovali sme tri mimoriadne dôležité body."

Najväčšou prednosťou Šeriffu sú nebezpečné protiútoky, Inter dokázal veľkú zbraň protivníka takmer úplne eliminovať. "Odviedli sme výbornú prácu v pokrývaní súpera, ktorému sme nedopriali priestor. Vždy sme boli v správnom čase na správnej pozícii. Ako tím teraz lepšie bránime, čo je veľmi dôležité," zdôraznil slovenský obranca. Inter má v tabuľke sedem bodov a zaostáva o dva za Realom Madrid, ktorý zdolal Šachtar Doneck 2:1 vďaka dvom gólom Karima Benzemu a s deviatimi bodmi sa usadil na čele tabuľky. "Všetko máme teraz vo vlastných rukách. Dnes sme brali iba víťazstvo. Hrali sme vynikajúco, dávali sme si pozor, aby sme nedali súperovi priestor na rýchle kontry. Po bezgólovom prvom polčase nám tréner prízvukoval, aby sme zostali trpezliví, rýchlo si vymieňali loptu a že góly určite prídu. Sme všetci spokojní s naším výkonom," povedal chorvátsky stredopoliar Brozovič, ktorého vyhlásili za Hráča zápasu.

Inter čaká cez víkend ďalší náročný súboj, v nedeľu sa stretne v mestskom derby s odvekým rivalom AC Miláno. Na druhých "rossoneri" stráca momentálne sedem bodov. "Derby je za rohom. Verím, že víťazstvo nad Tiraspoľom nám pomôže sa dobre pripraviť na najbližší duel. AC hrá vo výbornej forme, v lige vyhralo sedem stretnutí za sebou. Bude to úplne odlišný zápas, ale opäť veľmi ťažký," dodal Škriniar.