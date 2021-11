Rusnák skóroval v MLS už v treťom zápase po sebe: Takto sa trafil z penalty

Slovenský reprezentant, ktorý figuruje v nominácii trénera Štefana Tarkoviča na záverečný novembrový dvojzápas kvalifikácie MS 2022 so Slovinskom a Maltou, je vo vynikajúcej forme. Strelecky sa presadil už v treťom zápase za sebou, predtým dal dva góly San Jose a jeden vsietil proti Dallasu.

Real Salt Lake figuruje na 8. mieste tabuľky Západnej konferencie s dvojbodovým mankom na 7. priečku zaručujúcu účasť v osemfinále play off.

Albert getting us on the board! pic.twitter.com/WomHcnbfWs