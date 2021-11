Škriniarova gólová premiéra v Lige majstrov: Slovák rozhodol o výhre Interu!

Slovenský obranca Milan Škriniar svojím premiérovým gólom vo futbalovej Lige majstrov rozhodol o triumfe Interu Miláno v dueli D-skupiny na ihrisku Šeriffu Tiraspoľ 3:1.

Postup do osemfinále si v stredu zabezpečili FC Liverpool, ktorý v domácom stretnutí B-skupiny zdolal Atletico Madrid 2:0, a Ajax Amsterdam v "céčku" víťazstvom na pôde Borussie Dortmund 3:1. Oba tímy majú po štyroch kolách na konte plný počet 12 bodov.



Úradujúci taliansky majster sa v "déčku" vyšvihol na druhú pozíciu so ziskom 7 bodov. Skóre otvoril po zmene strán Marcelo Brozovič, k dôležitému triumfu v Moldavsku však výraznou mierou prispel aj Škriniar. Absolvoval celý duel a v 66. minúte vsietil rozhodujúci zásah, keď sa presadil na dvakrát z dorážky po hlavičke holandského kolegu z obrannej formácie Stefana de Vrija. Poistku v závere riadneho hracieho času pridal Alexis Sanchez, za domácich v nadstavenom čase skorigoval Adama Traore. Inter ťahal za dlhší koniec v oboch vzájomných súbojoch s prekvapením skupiny a svojho súpera predstihol o bod.



Liverpoolčania vedeli, že v prípade víťazstva sa už nemusia spoliehať na ďalšie výsledky, a od úvodu išli za svojím cieľom. Vedenia sa ujali už v 13. minúte, keď po akcii na pravej strane poslal Trent Alexander-Arnold dlhý center pred bránku, kde ho zblízka usmernil do siete Diogo Jota. Onedlho si anglický tím vypracoval už dvojgólový náskok, strieľanú prihrávku Alexa Oxladea-Chamberlaina tečoval Sadio Mane. Hostia navyše ešte do prestávky prišli o vylúčeného Felipeho, po zmene strán neuznal VAR obom mužstvám gól pre ofsajd. Liverpool má so stopercentnou bilanciou aj istotu prvenstva v tabuľke.



Pre Ajax to dlho na stredajšie postupové oslavy nevyzeralo, hoci v 29. minúte videl červenú kartu domáci obranca Mats Hummels. O osem minút neskôr sa však vedenia ujal Dortmund premenenou jedenástkou Marca Reusa. Hostia využili početnú výhodu až v 72. minúte zásluhou Dušana Tadiča a obrat na konci zavŕšili Sebastien Haller s Davym Klaassenom. Borussia na druhom mieste nazbierala šesť bodov rovnako ako tretí Sporting Lisabon, ten si na vlastnom ihrisku poradil s beznádejne posledným Besiktasom Istanbul jasne 4:0.



V A-skupine Manchester City v domácom prostredí zdolal FC Bruggy 4:1 a usadil sa na čele o bod pred Parížom St. Germain, ktorý prišiel v nadstavenom čase o víťazstvo na trávniku RB Lipsko a remizoval 2:2.

sumáre stredajších zápasov 4. kola skupinovej fázy LM:

A-skupina:

RB Lipsko - Paríž St. Germain 2:2 (1:2)

Góly: 8. Nkunku, 90.+2 Szoboszlai (z 11 m) - 21. a 39. Wijnaldum. Rozhodoval: Ekberg (Švéd.)



Manchester City - FC Bruggy 4:1 (1:1)

Góly: 15. Foden, 54. Mahrez, 72. Sterling, 90.+2 Gabriel Jesus - 17. Stones (vlastný). Rozhodoval: Lahoz (Šp.)



B-skupina:

FC Liverpool - Atletico Madrid 2:0 (2:0)

Góly: 13. Jota, 21. Mane. ČK: 36. Felipe (Atletico). Rozhodoval: Makkelie (Hol.)



C-skupina:

Borussia Dortmund - Ajax Amsterdam 1:3 (1:0)

Góly: 36. Reus (z 11 m) - 72. Tadič, 83. Haller, 90.+3 Klaassen. ČK: 29. Hummels (Dortmund). Rozhodoval: Oliver (Angl.)



Sporting Lisabon - Besiktas Istanbul 4:0 (3:0)

Góly: 31. a 38. Goncalves (prvý z 11 m), 41. Paulinho, 56. Sarabia. ČK: 90. Josef (Besiktas) po 2. ŽK. Rozhodoval: Karasov (Rus.)



D-skupina:

Šeriff Tiraspoľ - Inter Miláno 1:3 (0:0)

Góly: 90.+2 Traore - 54. Brozovič, 66. ŠKRINIAR, 82. Sanchez. Rozhodoval: Zwayer (Nem.)

/M. Škriniar (Inter) odohral celé stretnutie, v 66. min dal gól, dostal ŽK/